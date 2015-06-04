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تعليمات مشددة لضبط الحركة المرورية بشوارع السويس

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تعليمات مشددة لضبط الحركة المرورية بشوارع السويس تعليمات مشددة لضبط الحركة المرورية بشوارع السويس
أكد العميد محمد الدفراوى مدير المرور، بأن هناك تعليمات مشددة لإعادة الانضباط للشارع السويسى، ومنع التجاوزات المرورية وعدم الوقوف صف ثان والسير بالاتجاه المعاكس والقضاء على ظاهرة الازدحام بالشوارع.

وقال مدير المرور فى بيان إعلامى صادر من الديون العام، مساء أمس الأربعاء، بأن كاميرات مراقبة بالشوارع الرئيسية، تقوم برصد المخالفات وتصويرها مباشرة دون وضع أى مصلقات على السيارة المخالفة.

وأضاف مدير المرور، أن التقدم للحصول على كارت البنزين الذكى عن طريق الإنترنت، وأن الاستلام سيكون من خلال فرع الشركة الموجود بإدارة المرور.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذى لمحافظة السويس برئاسة اللواء العربى السروى، وبحضور المهندس محمد مرسى السكرتير العام للمحافظة ونشأت البارودى السكرتير العام المساعد، والعميد أحمد أبو بكر مدير عام مكتب المحافظ ورؤساء الأحياء ورؤساء المصالح الحكومية وأعضاء المجلس التنفيذى.

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