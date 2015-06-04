تفحم طفل ونجاة أشقائه الـ5 جراء حريق نشب بمنزل فى سوهاج

لقى طفل فى الخامسة من العمر مصرعه حرقا وذلك بناحية قرية البورة دائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج، وذلك عقب اشتعال النيران فى غرفة النوم التى يقطنها هو أشقاؤه الخمسة بسبب شمعة تم وضعها بالغرفة لعدم وصول التيار الكهربائى لهم.

كان اللواء إبراهيم صابر مساعد الوزير مدير أمن سوهاج تلقى بلاغا من اللواء أيمن السيسى نائب المدير للجنوب يفيد بنشوب حريق بأحد المنازل بدائرة المركز ووفاة طفل وإصابة شخصين باختناق وتمت السيطرة على الحريق بمعرفة قوات الحماية المدنية برئاسة العميد علاء الدين السعيد مدير الإدارة.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد محمود حسن رئيس فرع بحث الجنوب والعقيد صلاح أبو القاسم وكيل الفرع وقادها الرائد محمد أبوالعطا رئيس مباحث المركز بنشوب حريق بمنزل ملك فرج م إ مزارع ويقيم بناحية البورة، مما نتج عنه تفحم الطفل أحمد ف م إ 5 سنوات ونجاة أشقائه الخمسة الذين يقيمون معه بنفس الغرفة، بالإضافة إلى إصابة شخصين بحالة اختناق أثناء مشاركتهم فى إخماد الحريق وتم نقل الجثة والمصابين لمستشفى البلينا المركزى.

وأشارت التحريات إلى أن سبب الحريق شمعة موضوعة داخل المنزل التى يقيم بها الطفل المتوفى وأشقاؤه الخمسة نظر لعدم وصول التيار الكهربائى لهم، وجار تحرير محضرا بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.