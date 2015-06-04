محافظة الفيوم تبدأ مشروع "محكى الشباب" لتنمية القدرات.. غدًا الجمعة

قال المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم، إن فعاليات مشروع "محكى الشباب" ستبدأ فى محافظة الفيوم خلال الفترة من 5 إلى 8 يونيو 2015 وتقام بجمعية الشباب المسلمين بمدينة الفيوم، وستكون ورش العمل يومياً من الساعة العاشرة صباحاً حتى الرابعة مساءً، كما تختتم فعاليات المحكى بحفل ختامى تُعرض فيه الأعمال والنتائج، وذلك مساء يوم الاثنين الثامن من شهر يونيو الجارى على مسرح جمعية الشبان المسلمين.

وأضاف المحافظ، أن "محكى الشباب" تنظمه الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى بوزارة الشباب والرياضة، بالتنسيق مع محافظة الفيوم ومديرية الشباب والرياضة، وهو أحد المشروعات التى تهدف إلى إتاحة الفرصة للشباب من الجنسين للتعبير عن أفكارهم وصقل مواهبهم، وتنمية مهارتهم فى مجالات الفنون التشكيلية والغناء والموسيقى والمسرح والشعر.