محافظ قنا يتقدم جنازة شهيد الشرطة بـ"قوص" ويقدم إعانة عاجلة لأسرته

تقدم اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، يرافقه اللواء عادل عبد العظيم مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، وعدد من رجال الشرطة والقيادات التنفيذية الجنازة العسكرية لشهيد الشرطة الخفير النظامى حسانى مصطفى إسماعيل بقرية الخرانقة التابعة لمركز قوص، والذى استشهد ظهر أمس الأربعاء أثناء تصديه لمحاولة اقتحام مكتب بريد "حجازة".

وأدى الهجان صلاة الجنازة على الشهيد بمسجد القرية، وتابع عملية دفن جثمانه بمقابر الأسرة، ثم توجه لتقديم واجب العزاء لأسرة الشهيد البطل الذى ضحى بنفسه من أجل حماية الأموال المودعة بمكتب البريد، وأصدر المحافظ تعليماته بصرف إعانة عاجلة لأسرة الشهيد، مؤكدًا أن محافظة قنا بكامل أجهزتها لا تألو جهدًا فى تكريم أسماء الشهداء بالشكل اللائق تقديرًا وإعزازًا لهم.

وأشاد بالدور الذى يقوم به رجال الشرطة فى أداء واجبهم وتضحياتهم بأرواحهم فى الحفاظ على أمن وسلامة هذا الوطن، مشيرًا إلى أن مثل هذه الاعتداءات لن تعوق رجال الشرطة فى تأدية واجبهم بل تزيدهم عزيمة وإصرار.

فيما شارك فى الجنازة الآلاف من أهالى قرية الخرانقة بقوص، والقرى المجاورة وسط هتافات: "لا إله إلا الله الشهيد حبيب الله".

وأكد أحمد السيد من أهالى القرية: "أن الشهيد متزوج ويعول 4 بنات وولدين وحالتهم المادية متوسطة"، وطالب بمعاش استثنائى للشهيد.



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