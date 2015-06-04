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بالصور والفيديو.. محافظ كفر الشيخ يهنئ أوائل الإعدادية هاتفيًا ويعد بتكريمهم

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هنأ الدكتور أسامة حمدى محافظ كفر الشيخ، أوائل الشهادة الإعدادية الـ15 هاتفياً بتفوقهم، كما هنأ أولياء أمورهم، مؤكداً أنه سوف يكرمهم خلال الشهر المقبل.

جاء ذلك خلال اعتماد محافظ كفر الشيخ لنتيجة الصف الثالث الإعدادى، بحضور الدكتور شاكر ندا وكيل وزارة التربية والتعليم، بنسبة نجاح 72.2%، فقد تقدم لأداء الامتحان هذا العام 47716 طالبًا وطالبة، حضر منهم 47365، ونجح منهم 34200 وغياب 351 طالبًا.

حصل الطالب الأول سعيد استفتاح سعيد الكيلانى بمدرسة الشهيد خطاب بنين إدارة فوه التعليمية، على الدرجات النهائية، و14 طالبًا وطالبة حصلوا على مجموع 299.5 من المجموع الكلى 300 درجة، و8 طلاب و7 طالبات، حيث وصلت نسبة النجاح لطلبة المرحلة الإعدادية النظام الرسمى لـ%72.45 واللغات بنسبة 99.07% والمنازل 38.94%، لتأتى إدارة بيلا فى المركز الأول بنسبة 89.01% وتأتى إدارة كفر الشيخ فى المركز الثانى بنسبة 80.07%، كما تأتى قلين فى المركز الثالث بنسبة 78.40%، تليها إدارة دسوق ثم إدارة الحامول وفوه وبلطيم وسيدى سالم والرياض ومطوبس .

وجاءت اللغة العربية فى المرتبة الأولى بنسبة 84.98% ثم اللغة الإنجليزية بنسبة 83.02% تليها الرياضيات بنسبة 81.41% تليها الدراسات الاجتماعية، ثم العلوم ثم الحاسب الآلى ثم التربية الدينية .

كما اعتمد المحافظ نتيجة الشهادة الإعدادية القسم المهنى بنسبة 86.1% فقد تقدم لأداء الامتحانات 1053 طالبًا وطالبة، حضر منهم 916 طالبًا، ونجح منهم 789 طالبًا، ليأتى النظام الرسمى بنسبة 86.56% ونظام المنازل 69.57%.

محافظ كفر الشيخ يطلع على الأوائل -اليوم السابع -6 -2015
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محافظ كفر الشيخ يطلع على الأوائل

محافظ كفر الشيخ يعتمد النتيجة -اليوم السابع -6 -2015
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محافظ كفر الشيخ يعتمد النتيجة

محافظ كفر الشيخ يعتمد النتيجة وبجواره وكيل وزارة التربية والتعليم -اليوم السابع -6 -2015
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محافظ كفر الشيخ يعتمد النتيجة وبجواره وكيل وزارة التربية والتعليم

محافظ كفر الشيخ مع وكيل الوزارة -اليوم السابع -6 -2015
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محافظ كفر الشيخ مع وكيل الوزارة

محافظ كفر الشيخ والسكرتير العام المساعد ووكيل الوزارة ورئيس لجنة النظام والمراقبة -اليوم السابع -6 -2015
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محافظ كفر الشيخ والسكرتير العام المساعد ووكيل الوزارة ورئيس لجنة النظام والمراقبة

نسبة النجاح والمتقدمون -اليوم السابع -6 -2015
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نسبة النجاح والمتقدمون

الأوائل للشهادة الإعدادية -اليوم السابع -6 -2015
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الأوائل للشهادة الإعدادية

جانب من صور الأوائل -اليوم السابع -6 -2015
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جانب من صور الأوائل

جانب آخر من الأوائل -اليوم السابع -6 -2015
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جانب آخر من الأوائل


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