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قبل انطلاقها السبت.. رؤساء لجان الثانوية العامة يتسلمون المقرات اليوم

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قبل انطلاقها السبت.. رؤساء لجان الثانوية العامة يتسلمون المقرات اليوم قبل انطلاقها السبت.. رؤساء لجان الثانوية العامة يتسلمون المقرات اليوم
قال محمد سعد رئيس امتحانات الثانوية العامة إن رؤساء لجان الامتحانات يبدأون اليوم الخميس فى تسلُم لجان الامتحانات والبالغ عددها 1540 لجنة على مستوى الجمهورية، وتستمر حتى غدا الجمعة تمهيدا لانطلاق الامتحانات السبت فى النظام القديم للثانوية والأحد لطلاب النظامها الحديث.

وأضاف محمد سعد فى تصريح خاص لـ" اليوم السابع" أن رؤساء اللجان فور تسلمهم اللجنة يراجعون كشوف المناداة الخاصة بالطلاب ومطابقتها مع أرقام الجلوس الموجودة لدى رئيس لجنة الامتحان، بالإضافة إلى مراجعة أوراق الإجابات بالتنسيق مع مديرى الإدارات، موضحا أنه فى حالة وجود أى أخطاء فى أوراق الأسئلة يتم استبدالها.

وأوضح رئيس امتحانات الثانوية أن رؤساء اللجان يجهزون كشف بأرقم جلوس الطلاب وتوزيعهم على اللجان وتوضع فى مكان بارز حتى يتمكن الطالب من معرفة لجنته فور دخوله المدرسة التى يعقد فيها الامتحان، مشيرا إلى أنه بجانب ذلك يتم مراجعة المقاعد وترتبيها داخل اللجنة مع ضرورة المرور وسائل الإضاءة داخل اللجنة وأساليب التهوية من مراوح ونوافذ داخل اللجنة نظرا لارتفاع درجات الحرارة على أن تكون اللجان جاهزة مساء غدا الجمعة.


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