رفع 206 ملايين متر مكعب رمال مشبعة بالمياه بقناة السويس الجديدة

أعلن المهندس وجدى ذكى المدير التنفيذى لأعمال التكريك بمشروع قناة السويس الجديدة، فى تصريحات صحفية، أنه يوجد 39 كراكة تعمل حاليًا فى أعمال التكريك بقطاعات المشروع الثلاثة، نجحت فى رفع 206 مليون و627 ألف متر مكعب رمال مشبعة بالمياه من إجمالى 250 مليون متر مكعب رمال بالقناة الجديدة.

وأشار فى تصريحات صحفية إلى أن 24 كراكة تابعة للتحالف الإماراتى البلجيكى الهولندى تعمل فى المجرى الملاحى لقناة السويس الجديدة، ونجحت فى رفع 152 مليونًا و92 ألف متر مكعب من الرمال المشبعة بالمياه بالقناة الجديدة من إجمالى 180 مليون متر مكعب يفترض أن يتم تكريكها.

وأضاف زكى، أن هناك 10 كراكات تعمل بالتفريعة الغربية للقناة فى منطقة البحيرات التابعة للتحالف البلجيكى الأمريكى، ونجحت فى رفع 43 مليونًا و805 ألف متر مكعب، من إجمالى 55 مليون متر مكعب رمال نصيب التحالف البلجيكى الأمريكى فى مشروع تكريك القناة الجديدة إلى جانب 5 كراكات تابعة لهيئة قناة السويس تعمل بتفريعة البلاح، ونجحت فى رفع 10 ملايين و732 ألف متر مكعب من الرمال المشبعة بالمياه، من إجمالى 15 مليون متر مكعب نصيب كراكات هيئة القناة، من إجمالى كميات الرمال التى يتم تكريكها، وهى 250 مليون متر مكعب.

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