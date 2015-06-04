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حزب الوفد: الدولة ليست طرفا فى المصالحة مع تنظيم الإخوان

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حزب الوفد: الدولة ليست طرفا فى المصالحة مع تنظيم الإخوان حزب الوفد: الدولة ليست طرفا فى المصالحة مع تنظيم الإخوان
قال حسام الخولى نائب رئيس حزب الوفد، إن حديث راشد الغنوشى زعيم حركة النهضة التونسية عن سعيه للمصالحة بين الدولة وجماعة الإخوان الإرهابية غير واقعى بالمرة، ولا يمكن أن يتم بوساطة الغنوشى، مشيرا إلى أن المصالحة مع الإخوان أمر صعب.

أضاف الخولى لــ"اليوم السابع"، أن المصالحة مع الإخوان ليست الدولة طرفا فيها كما يقول الغنوشى، وإنما المصالحة يجب أن تكون مع الشعب ولكن وسط التفجيرات التى تتم فى سيناء والتحريض المستمر من الإخوان على العنف، فإن المصالحة لن تحدث ولن يسامح المصريين الإخوان.


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