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انفجار عبوة ناسفة على قضبان السكة الحديد بالفيوم دون إصابات

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انفجار عبوة ناسفة على قضبان السكة الحديد بالفيوم دون إصابات انفجار عبوة ناسفة على قضبان السكة الحديد بالفيوم دون إصابات
انفجرت منذ قليل عبوة ناسفة بدائية الصنع بمركز الفيوم على شريط القطار ما بين قريتى الزملوطى والعامرية، مما أدى إلى قطع فى شريط السكة الحديد دون وقوع إصابات.

كان اللواء يونس الجاحر، مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا من العميد هشام صادق، مدير الحماية المدنية بالمحافظة، بورود بلاغ من الأهالى، بسماع دوى انفجار بالقرب من قرية الزملوطى بمركز الفيوم، وانتقلت قوات الحماية المدنية وخبراء المفرقعات، إلى مكان الانفجار، وتبين أن عبوة بدائية الصنع، وضعها مجهولون على شريط السكة الحديد بالمنطقة، انفجرت، مما أدى إلى قطع فيه لمسافة قرابة متر، دون وقوع إصابات بشرية وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق .

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