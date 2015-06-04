غدًا..400 غطاس يشاركون فى "أكبر غطسة" مجمعة لإزالة مخلفات قاع البحر الأحمر

ينظم الغطاس المصرى "أحمد جبر"، غدًا الجمعة ، تنفيذ "أكبر غطسة" لإزالة مخلفات قاع البحر الأحمر بمشاركة (400) غواص.

تأتى فعاليات الخطوة تحت رعاية اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، ووزير السياحة، وإشراف وزارة السياحة ممثلة فى الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى والغطاس المصرى.

ومن المقرر أن تكسر تلك الغطسة الرقم العالمى الحالى لأكبر عدد غواصين، والمسجل باسم حكومة أبو ظبى بعدد 300 غواص، وكذلك من المقرر حضور اللواء أحمد عبد الله ووزير السياحة للغطسة.

الجدير بالذكر، أن الغطاس أحمد جبر استطاع دخول موسوعة جينيس ريكورد، بعد قدرته على الغطس لعمق 332.5 متر، محطمًا الرقم القياسى لأعمق غطسة فى تاريخ البشرية.

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