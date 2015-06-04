أخبار عاجلة

فيديو.. تامر أمين: كلام الملك عبد الله وترامب في المؤتمر الصحفي «بلح باللبن» -
محافظ دمياط: نقف بالمرصاد لكافة مخططات الجماعة الإرهابية -
بالفيديو.. آمنة نصير: النقاب شريعة يهودية -
فيديو| وكيل النقابة: المحامية صفعتني على وجهي لما قولتلها أنتي «ست مستفزة» -
«اللي بيربي ديب بياكله».. كمال يوجه «3 رسائل» تحذيرية لأمير قطر -
فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة -
عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

الزراعة: وصول 41% من احتياجات الأسمدة للمحاصيل الصيفية الجمعيات

Google+ Print
الزراعة: وصول 41% من احتياجات الأسمدة للمحاصيل الصيفية الجمعيات الزراعة: وصول 41% من احتياجات الأسمدة للمحاصيل الصيفية الجمعيات
أكد المهندس مجدى عبد الله، رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات الزراعية بوزارة الزراعة، وصول 950 ألف طن أسمدة إلى الجمعيات الزراعية بمحافظات الجمهورية، منذ بداية الموسم الصيفى وحتى الآن، من احتياجات المحاصيل الصيفية، بنسبة تعادل 41% من جملة الاحتياجات من الأسمدة الأزوتية للزمام المنزرع 2.2 مليون طن مترى.

وأضاف رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات الزراعية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الشركات المنتجة للأسمدة، سواء القطاع الخاص أو العام، ملتزمة حتى الآن بتوريد حصتها لوزارة الزراعة لتلبية السوق المحلى، موضحًا أنه يتم التنسيق باستمرار مع وزارة البترول لتوفير الغاز لمصانع الأسمدة حتى تلتزم باستكمال حصتها لدى الوزارة.

وأوضح "مجدى"، أنه بناءً على تعليمات الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة، يتم توزيع الأسمدة للمزارع الفعلى بالمعاينة على الطبيعة، مؤكدًا أن هناك غرف عمليات لتوزيع الأسمدة بكل محافظة، تتبع الغرف المركزية بالوزارة، التى تشرف على توزيع المقررات السمادية للموسم الصيفى الجديد والمسئولة عن عمليات توزيع الأسمدة "اليوريا، والنترات"، لضمان وصولها للمزارعين وللحد من التلاعب وتجار السوق السوداء، على أن تباع شيكارة السماد بأسعارها الثابتة وضمان وصولها للمزارع الصغير، لتفادى السلبيات التى كانت تتم بالماضى، وتحويل كل من يثبت مخالفته إلى جهات التحقيق.


>- ارتفاع صادرات المنتجات الزراعية لدول أوروبا والخليج إلى 1.9 مليون طن
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365