الزراعة: وصول 41% من احتياجات الأسمدة للمحاصيل الصيفية الجمعيات

أكد المهندس مجدى عبد الله، رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات الزراعية بوزارة الزراعة، وصول 950 ألف طن أسمدة إلى الجمعيات الزراعية بمحافظات الجمهورية، منذ بداية الموسم الصيفى وحتى الآن، من احتياجات المحاصيل الصيفية، بنسبة تعادل 41% من جملة الاحتياجات من الأسمدة الأزوتية للزمام المنزرع 2.2 مليون طن مترى.

وأضاف رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات الزراعية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الشركات المنتجة للأسمدة، سواء القطاع الخاص أو العام، ملتزمة حتى الآن بتوريد حصتها لوزارة الزراعة لتلبية السوق المحلى، موضحًا أنه يتم التنسيق باستمرار مع وزارة البترول لتوفير الغاز لمصانع الأسمدة حتى تلتزم باستكمال حصتها لدى الوزارة.

وأوضح "مجدى"، أنه بناءً على تعليمات الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة، يتم توزيع الأسمدة للمزارع الفعلى بالمعاينة على الطبيعة، مؤكدًا أن هناك غرف عمليات لتوزيع الأسمدة بكل محافظة، تتبع الغرف المركزية بالوزارة، التى تشرف على توزيع المقررات السمادية للموسم الصيفى الجديد والمسئولة عن عمليات توزيع الأسمدة "اليوريا، والنترات"، لضمان وصولها للمزارعين وللحد من التلاعب وتجار السوق السوداء، على أن تباع شيكارة السماد بأسعارها الثابتة وضمان وصولها للمزارع الصغير، لتفادى السلبيات التى كانت تتم بالماضى، وتحويل كل من يثبت مخالفته إلى جهات التحقيق.

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