الدعوة السلفية: سعيد عبدالعظيم الموقع على بيان نداء الكنانة عضويته معلقة

كشف مصدر قيادى بالدعوة السلفية، أن عضوية الشيخ سعيد عبد العظيم نائب رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية معلقة داخل المجلس إدارة الدعوة منذ فترة، مشيرا إلى توقيع "عبد العظيم" على بيان نداء الكنانة المحرض ضد مصر ليس هو الموقف الأول الذى يخالف فيه الشيخ الموقف الرسمى لدعوة السلفية بل هناك مواقف كثيرة أبرزها دعم الدعوة السلفية عوة خارطة الطريق ومشاركته هو فى اعتصام رابعة العدوية.

وقال المصدر الذى رفض ذكر أسمه فى تصريحات لـ"اليوم السابع": "الشيخ سعيد عبد العظيم تغيرت موقفه منذ حوالى 3 سنوات وأصبحت مواقفه مخالفة تماما عن موقف الدعوة السلفية" موضحا أن الشيخ سيعد عبد العظيم الف كتاب أسمه تحصيل الذات فى أحكام الجهاد الذى يرد فيه على الجماعات التكفيرية والذى يعد أفضل رد على بيان نداء الكنانة.

- الإخوان "جت تكحلها عمتها".. أصدرت بيان "نداء الكنانة" لتشويه مصر..فوحدت الإسلاميين ضدها.. مصادر: الجماعة الإسلامية تخاطب الموقعين عليه لانتقادهم.. وأحزاب الوطن والأصالة والوسط رفضته.. والسلفيون هاجموه

>