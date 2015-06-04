أخبار عاجلة

فيديو.. تامر أمين: كلام الملك عبد الله وترامب في المؤتمر الصحفي «بلح باللبن» -
محافظ دمياط: نقف بالمرصاد لكافة مخططات الجماعة الإرهابية -
بالفيديو.. آمنة نصير: النقاب شريعة يهودية -
فيديو| وكيل النقابة: المحامية صفعتني على وجهي لما قولتلها أنتي «ست مستفزة» -
«اللي بيربي ديب بياكله».. كمال يوجه «3 رسائل» تحذيرية لأمير قطر -
فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة -
عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

الدعوة السلفية: سعيد عبدالعظيم الموقع على بيان نداء الكنانة عضويته معلقة

Google+ Print
الدعوة السلفية: سعيد عبدالعظيم الموقع على بيان نداء الكنانة عضويته معلقة الدعوة السلفية: سعيد عبدالعظيم الموقع على بيان نداء الكنانة عضويته معلقة
كشف مصدر قيادى بالدعوة السلفية، أن عضوية الشيخ سعيد عبد العظيم نائب رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية معلقة داخل المجلس إدارة الدعوة منذ فترة، مشيرا إلى توقيع "عبد العظيم" على بيان نداء الكنانة المحرض ضد ليس هو الموقف الأول الذى يخالف فيه الشيخ الموقف الرسمى لدعوة السلفية بل هناك مواقف كثيرة أبرزها دعم الدعوة السلفية عوة خارطة الطريق ومشاركته هو فى اعتصام رابعة العدوية.

وقال المصدر الذى رفض ذكر أسمه فى تصريحات لـ"اليوم السابع": "الشيخ سعيد عبد العظيم تغيرت موقفه منذ حوالى 3 سنوات وأصبحت مواقفه مخالفة تماما عن موقف الدعوة السلفية" موضحا أن الشيخ سيعد عبد العظيم الف كتاب أسمه تحصيل الذات فى أحكام الجهاد الذى يرد فيه على الجماعات التكفيرية والذى يعد أفضل رد على بيان نداء الكنانة.

- الإخوان "جت تكحلها عمتها".. أصدرت بيان "نداء الكنانة" لتشويه مصر..فوحدت الإسلاميين ضدها.. مصادر: الجماعة الإسلامية تخاطب الموقعين عليه لانتقادهم.. وأحزاب الوطن والأصالة والوسط رفضته.. والسلفيون هاجموه
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد

عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد

فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور

فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور

السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر»

السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر»

السيسي: توغل «داعش» بليبيا يزيد فرص تنفيذ عمليات إرهابية في مصر

السيسي: توغل «داعش» بليبيا يزيد فرص تنفيذ عمليات إرهابية في مصر