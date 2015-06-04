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اليوم.. الحكم على 55 إخوانيا فى أحداث شغب مستشفى المعلمين بسوهاج

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اليوم.. الحكم على 55 إخوانيا فى أحداث شغب مستشفى المعلمين بسوهاج اليوم.. الحكم على 55 إخوانيا فى أحداث شغب مستشفى المعلمين بسوهاج
تسدل محكمة جنايات سوهاج، اليوم الخميس، الستار على قضية أحداث شغب مستشفى المعلمين بإصدار حكمها على 55 إخوانيًا بينهم 27 متهمًا "محبوسين" فى اتهامهم فى أحداث الشغب أول أيام الاستفتاء على الدستور، والتى أسفرت عن مقتل 4 أشخاص وإصابة آخرين فى تبادل إطلاق النار بين قوات الشرطة، بينهم العقيد أحمد أبو عايد مأمور قسم ثانى سوهاج.

يصدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين صالح محمد صالح وطارق صلاح حامد بحضور المستشار أحمد عوض رئيس النيابة الكلية بسوهاج بأمانة سر طه حسين وعادل أبو الريش.

تعود أحداث القضية إلى عام 2013، عندما وجهت النيابة العامة للمتهمين تهم الانضمام لجماعة هدفها تكدير السلم العام، والقتل والشروع فى القتل والتخريب، واستعمال العنف والقوة مع رجال الشرطة ومقاومة السلطات، والقيام بمظاهرة بدون تصريح، وتكدير الأمن العام، وتعطيل وسائل المواصلات.

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