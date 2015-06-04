توقعات الأبراج اليوم الخميس 2015/6/4

حظك اليوم برج الحمل يوم الخميس 2015/6/4

توقع ماجى فرح لأصحاب برح الحمل على مستوى العلاقات الاجتماعية والعاطفية

حظك اليوم برج الثور يوم الخميس 2015/6/4

توقعات ماجى فرح لبرج الثور على المستوى العاطفى والعلاقات مع الاخرين

حظك اليوم برج الجوزاء يوم الخميس 2015/6/4

توقعات ماجى فرج لمواليد برج "الجوزاء" على المستويين العاطفى والتعامل مع الآخرين

حظك اليوم برج السرطان يوم الخميس 2015/6/4

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج السرطان على مستوى الحياة العملية والعاطفية.

حظك اليوم برج الأسد يوم الخميس 2015/6/4

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج الأسد على مستوى الحياة العملية والعاطفية

حظك اليوم برج العذراء يوم الخميس 2015/6/4

توقع ماجى فرح لأصحاب برج العذراء على مستوى الحياة العملية والعاطفية

حظك اليوم برج الميزان يوم الخميس 2015/6/4

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الميزان على مستوى الحياة العملية والعاطفية

حظك اليوم برج العقرب يوم الخميس 2015/6/4

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج العقرب على مستوى الحياة العملية والعاطفية

حظك اليوم برج القوس يوم الخميس 2015/6/4

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج القوس على مستوى الحياة العملية والعاطفية.

حظك اليوم برج الجدى يوم الخميس 2015/6/4

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج الجدى على مستوى الحياة العاطفية والعلاقة مع الآخرين

حظك اليوم برج الدلو يوم الخميس 2015/6/4

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الدلو على مستوى الحياة العملية والعاطفية

حظك اليوم برج الحوت يوم الخميس 2015/6/4

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الحوت على مستوى الحياة العملية والعاطفية

>فى سبيل لهفة مواليد برج الحمل لتحقيق أهدافهم يفعلون أى شيء، وهم مندفعون ومتهورون أكثر من اللازم، وفى أحيان يتصفون بالعناد ويرفضون الإصغاء لصوت العقل، وإذا لم تسر الأمور بسرعة التى تتفق مع رغبته فإنهم يميليون إلى العصبية.>حاول أن تغير من طريقتك المتغطرسة فى التعامل مع الآخرين، فأنت بهذه التصرفات ستخسر الجميع بمن فيهم أحباؤك.> لدى مواليد برج "الثور" قدر كبير من العناد فلا يصغون إلى آراء الآخرين حين يصممون على شىء، وربما يسبب ذلك ضيقًا للآخرين، ولا يحب مواليد هذا البرج أن يملى عليهم أحد ما يجب أن يفعلوه، ولا يعترفون بالخطأ ولا بوصفهم هكذا حتى إذا كانوا مخطئين بالفعل، ولا يحب أن يعارضه أحد.>شخصية بهذه المواصفات غير محبوبة بالمرة، وتحدث لها مشاكل عديدة، حاول أن تغير من طبيعتك حتى تنال رضا من حولك.>من صفات أصحاب برج "الجوزاء" الخارجية أنه رشيق رفيع واثق الخطوة يتكلم بيديه وكثيرًا ما يحرك رجليه عندما يجلس، لا يحب الجلوس الطويل فى مكان واحد، ويحافظ على وجه وجسد المراهقين وفى سن الستين يبدو وكأنه فى الأربعين ويحافظ دائمًا على سحره.>شكلك الجذاب وهيئتك الشبابية يجعلان مغرورًا ومتعاليًا، وكثيرًا ما تزهو بمظهرك وسحرك أمام الآخرين وخصوصًا النساء، لكن فى النهاية أنت شخص يخشى الجميع الاقتراب منه عندما تتصف بهذه الصفات.>من بين سلبيات برج السرطان أنه يجد صعوبة فى مواجهة الحياة، ويمكن أن يشعروا بقليل من الخجل والرغبة فى العزلة حين تسوء الظروف حولهم، وحين تحدث أشياء غير سارة يميلون إلى التسليم ويقولون: "ليكن ما يكون".>حاول أن تنفتح على العالم، وساعد نفسك، أنت تواجه صعوبة فى التفاعل مع الآخرين وتخسر الكثير من المحبين.>نظرًا لغرور رجال ونساء برج الأسد فإن الآخرين فى بعض الأحيان لا يحبونهم، وبعضهم ماديون، فلا يمكنهم أن يفكروا فى أى شىء غير المال والربح، كما يعشق مواليد البرج السيطرة على الآخرين سواء فى البيت أو فى مكان العمل، وقد يكونوا فى بعض الأحيان سخفاء.>صفات الأسد السلبية، تجعلهم أشخاص غير مميزين نهائيًا وغير محبوبيين من أقرب الناس لهم، لابد من التخلى عن حب السيطرة حتى تكون إنسانًا محبوبًا.>أحيانا مواليد برج العذراء يفتقرون إلى العاطفة، فهم يشعرون بأن الدخول فى علاقة عاطفية أمر لا يليق بهم، وهم فى بعض الأحيان مرتبين للغاية،أما فيما يتعلق بالمال فهم يميلون إلى البخل ويحاول بعضهم أن يفرض رأيه وأفكاره على الآخرين.>مواليد برج العذراء ناجحين فى عملهم، ولكنهم على العكس من ذلك غير ناجحين بالمرة فى حياتهم العاطفية، إلا إذا ما حاولوا تغيير نظرتهم للحياة.>الحركة الدقيقة والوجاهة التى يمتاز بها مواليد برج الميزان فى كل زمان ومكان قد تزعج البعض، ارستقراطى فى حركاته وكلماته وتصرفاته، مرتب المنظر دائمًا، يحسن اختيار ألوانه وثيابه وعطوره.>حاول أن تتخلص من غرورك، وتنزل من برجك العاجى إلى الحياة العادية لكى تنال رضا وحب من حولك.>مولود برج العقرب قلق ويعى ذلك جيدًا، نظرته ثاقبة وساحرة وتشبه نظرة الرسام الذى يتفحص لوحته، صاحب عضلات قوية وطاقة مركزة، رجل برج العقرب إما أن يكون وسيمًا جدًا أو قبيحًا جدًا ولكنه قبح جذاب.>أنت تنظر للمستقبل أكثر ولا يهمك الحاضر كثيرًا، حاول أن تكون أكثر واقعية واستخدم جاذبيتك فى هذا فأنت مهيأ.>رجال ونساء برج القوس لا يهدأون ومجازفون وهذه هى أهم سلبياتهم، لكنهم نادرًا ما يتعلمون من الأخطاء التى يرتكبونها، ولا يهتمون بالمال، وغالبًا ما يسيئون تدبير أمورهم المالية وبعضهم لديه فقدان اللياقة والعناد.>حاول أن تعالج السلبيات فى شخصيتك، وركز فى أعمالك وأعلم أن المال وسيلة مهمة للعيش الكريم، وهذا يخلق مشاكل كبيرة لعائلاتك.>مواليد برج الجدى لا يحبون صفاتهم الخارجية، فهو خلق مكبوتًا، فمهما حاولت إسعاده لا يستجيب ويبقى دائمًا فى حالة نقص، ولذلك هو بحاجة للانتباه للحنان واللطف، فى داخله جشع وعليه أن يتعلم اكتساب صفاء الذهن والسعادة التى يصبو إليها ويبتعد عن كل ما يسبب له الندم.>شخصية بهذه المواصفات صعبة الإرضاء، ويحتاج إلى معاملة خاصة، وعلى المحيطين به مساعدته فى هذا حتى يتعلم أن يعايش من حوله.>من صفات برج الدلو الثابتة: الاستقلالية، وكرهه للضغوط، وغرابة التفكير، وذكاء وحاد، وحب الاختيار يحب معرفة كل شىء خاصة الأشياء التى لم تكتشف بعد، التناقض الأساسى فى طبيعته نتيجة لعمق تفكير المدفوع بالذكاء.>سلبيات برج الدلو تؤثر على علاقته بالآخرين والتناقض الذى يلف شخصيته يلغى شخصيته أمام الناس، لابد لوقفة مع النفس حتى تستطيع تصحيح المسار.>برج الحوت مائى وهذا ما يجعله عاطفيًا للغاية، يملك طاقة هائلة للعطاء، والبذل والحنان والعطف، وقليلون هم الذين يعتنون بالآخرين كما يفعل مولود برج الحوت.>أنت شخصية محبوبة جدًا ومعطاءة، ويشعر شريكك بالفخر لأنه معك، وغالبًا ما يحسد عليك، أما فى مجال العمل فاستمر فى النجاح فأنت جدير به.