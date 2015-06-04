وزير خارجية قطر: الضربات الجوية فى العراق بلا فائدة دون حوار وطنى

قالت قطر اليوم الأربعاء إن الضربات الجوية التى يشنها التحالف فى العراق بلا فائدة فى غياب جهد حقيقى من أجل مصالحة وطنية وأن الباب يجب أن يظل مفتوحا أمام السوريين الذين يرحلون عن جبهة النصرة جناح تنظيم القاعدة فى سوريا.

وقال خالد العطية وزير خارجية قطر الذى كان يتحدث بعد اجتماع للدول التى تقاتل تنظيم الدولة الاسلامية ان المجتمع الدولى لا يفعل ما يكفى للضغط على كل الاطراف فى العراق لبدء مصالحة وطنية.

وقال العطية لرويترز فى مقابلة فى باريس فى اشارة إلى السنة ان مجموعة كبيرة من الناس فى العراق يجرى تهميشهم واذا لم يتم عمل شيء يشملهم فى العملية السياسية فإن ذلك يضطرهم إلى الإنضمام إلى الجانب الاخر. وتابع أن الجانب القطرى لا يرى أملا يرجى من وراء مواصلة الحملة الجوية من دون أن يكون هناك فى الوقت نفسه حوار وطنى على الأرض.

واجتمع نحو 20 وزيرا من دول التحالف مع رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى فى باريس لبحث قضايا وإقناع الحكومة التى يقودها الشيعة باصلاح العلاقات مع الاقلية السنية فى العراق لتعزيز حملتها ضد تنظيم الدولة الاسلامية.

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