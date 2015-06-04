"داعش" ينفذ حكم الإعدام بحق متطوع بالجيش الليبى بتهمة التجسس

نفذ تنظيم داعش الإرهابى، مساء الأربعاء، حكم الإعدام بقطع الرأس على متطوع بالجيش الوطنى الليبى، اعتقله عناصر التنظيم الإرهابى فى محور رأس الهلال قرب درنة.

وذكر موقع الوسط الليبى، أن تنظيم "داعش" الإرهابى أعدم عبدالنبى الشرقاوى بعد صلاة العصر، فى ساحة مسجد العتيق، على مرأى ومسمع من جميع أهالى مدينة درنة، بعد أن اتهمه التنظيم بالتجسس.

وفى سياق متصل، قال قائد محور "عين مارة" غرب مدينة درنة، العقيد سعد عقوب، إن تنظيم "داعش" قام بأسر الشرقاوى، قبل يومين أثناء عملية استطلاع بمحور رأس الهلال.

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