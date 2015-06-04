الاحتلال يعتقل 3 مقدسيين فى قمع فعالية منددة بمهرجان تهويدى

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، مساء الأربعاء، 3 مقدسيين على الأقل خلال قمعها فعالية فى الدس للتنديد بمهرجان "الأنوار التهويدى" فى باب العامود وسط القدس المحتلة.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال قمعت الفعالية المقدسية التى نظمت بعنوان "كرنفال القدس لنا" للرد على المهرجان التهويدى السابع الذى تنظمه بلدية الاحتلال الإسرائيلى بالتعاون مع جهات حكومية للاحتلال الإسرائيلى.

وأشارت المصادر إلى أن جنود الاحتلال أطلقت قنابل الصوت على المواطنين فى باب العامود واعتدوا بالضرب على النساء والأطفال والشباب لتفريقهم، فيما اعتقلوا خلال عملية القمع 3 مقدسيين على الأقل، عرف منهم رئيس "الشبيبة" فى حركة فتح فى القدس أحمد الغول، والناشط سامر ابو عيشة.

وأصيب العشرات من المقدسيين بالاختناق جراء استنشاقهم الغاز و الرضوض الناتجة عن سقوط بعضهم أرضا.

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