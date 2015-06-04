أهمها البروكلى والثوم.. 4 أطعمة تمنع الإصابة بسرطان الثدى

لا يمكن التحكم فى بعض أسباب الإصابة بسرطان الثدى، مثل السن والجنس والوراثة، ومع ذلك، أثبتت الدراسات أنه من التكتيكات الفعالة التى يمكن أن تؤثر فى هذا المرض هى الحفاظ على وزن صحى وتناول الأطعمة الصحية.إعلان - Ads إعلان - Ads
>هذا الخضار المذهل لا يلعب فقط دورًا مهمًا فى الوقاية، وإنما هو أيضًا فعال جدًا فى منع انتشار المرض إذا كان الشخص يعانى من المرض.
>عين الجمل غنى بالأحماض الدهنية أوميجا 3، التى تعمل بشكل التى تقاوم الخلايا السرطانية، كما أنه يمنع تطور الأورام فى الجسم.
>الثوم عنصر أساسى فى مكافحة الدهون، ولكنه أيضًا يمنع تطوير الخلايا الخبيثة، وقد ثبت أن الأدينوزين الموجود فى الثوم يمنع تجلط الدم فى حين خلق المكونات العضوية التى تحتوى على الكبريت التى تخفض الكولسترول وتمنع تطور مرض السرطان.
>أوميجا 3 الأحماض الدهنية الموجودة فى الأسماك الزيتية، بما فى ذلك السردين والسلمون والماكريل تعمل على تدمير الخلايا الخبيثة، لذلك يفضل أكل السمك مرتين على الأقل فى الأسبوع.
وفى هذا التقرير الصادر مؤخرًا عبر الموقع الطبى الأمريكى “Health”، المختص بفوائد الأغذية والعلاجات الطبيعية، فإن هناك 4 أنواع من الأطعمة الطبيعية المذهلة التى يمكنها منع هذا المرض، وتشمل:
1- البروكلى
>هذا الخضار المذهل لا يلعب فقط دورًا مهمًا فى الوقاية، وإنما هو أيضًا فعال جدًا فى منع انتشار المرض إذا كان الشخص يعانى من المرض.
2- عين الجمل
>عين الجمل غنى بالأحماض الدهنية أوميجا 3، التى تعمل بشكل التى تقاوم الخلايا السرطانية، كما أنه يمنع تطور الأورام فى الجسم.
3- الثوم
>الثوم عنصر أساسى فى مكافحة الدهون، ولكنه أيضًا يمنع تطوير الخلايا الخبيثة، وقد ثبت أن الأدينوزين الموجود فى الثوم يمنع تجلط الدم فى حين خلق المكونات العضوية التى تحتوى على الكبريت التى تخفض الكولسترول وتمنع تطور مرض السرطان.
4- السمك وزيت السمك
>أوميجا 3 الأحماض الدهنية الموجودة فى الأسماك الزيتية، بما فى ذلك السردين والسلمون والماكريل تعمل على تدمير الخلايا الخبيثة، لذلك يفضل أكل السمك مرتين على الأقل فى الأسبوع.