أهمها البروكلى والثوم.. 4 أطعمة تمنع الإصابة بسرطان الثدى

لا يمكن التحكم فى بعض أسباب الإصابة بسرطان الثدى، مثل السن والجنس والوراثة، ومع ذلك، أثبتت الدراسات أنه من التكتيكات الفعالة التى يمكن أن تؤثر فى هذا المرض هى الحفاظ على وزن صحى وتناول الأطعمة الصحية.

وفى هذا التقرير الصادر مؤخرًا عبر الموقع الطبى الأمريكى “Health”، المختص بفوائد الأغذية والعلاجات الطبيعية، فإن هناك 4 أنواع من الأطعمة الطبيعية المذهلة التى يمكنها منع هذا المرض، وتشمل:

1- البروكلى

2- عين الجمل

3- الثوم

4- السمك وزيت السمك