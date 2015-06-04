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الكمثرى تحافظ على القلب والعينين وتعالج السكر

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الكمثرى تحافظ على القلب والعينين وتعالج السكر الكمثرى تحافظ على القلب والعينين وتعالج السكر
تعتبر الكمثرى من أحلى الفاكهة الصيفية، كما أن خبراء التغذية ينصحون بتناولها باعتبارها غذاءً صحيًا، وأطلق عليها الشاعر اليونانى هوميروس اسم "هدية الآلهة".

وفى هذا السياق، أكد بعض الخبراء عبر الموقع الطبى الأمريكى “Health”، المختص بفوائد الأغذية والعلاجات الطبيعية، أن فاكهة الكمثرى هى على رأس قائمة أصح الفواكه، ولها العديد من الفوائد التى تشمل:

1- الكمثرى مفيدة لصحة القلب


>أمراض القلب هى السبب الأكبر للوفاة فى العالم، لكن كمثرى واحدة يوميًا يمكن أن تحمى من السكتات الدماغية والنوبات القلبية.

كما أن الكمثرى غنية بالألياف التى تساعد القلب على البقاء فى صحة جيدة، ولكن أيضًا تعمل على خفض ضغط الدم وتقليل مستويات الكولسترول السيئ.

2- تزيد من الطاقة وتؤثر إيجابيًا على المخ


>تحتوى ثمرة واحدة من الكمثرى على 30% من الجرعة اليومية الموصى بها من النحاس، وهو معدن يساعد على الحفاظ على صحة الجهاز العصبى، ما يزيد أيضًا من القوة الذهنية.
>وهى مصدر ممتاز لسكر الفواكه والجلوكوز التى تساعدنا فى الحفاظ على الطاقة طوال اليوم.

3- الكمثرى تساعد فى السيطرة على مرض السكرى


>الكمثرى تقلل من مؤشر نسبة السكر فى الدم، وتوفر السيطرة على الجلوكوز، كما أن هذه الفاكهة تنظم وزن الجسم، لأنها منخفضة فى السعرات الحرارية وغنية بالمواد المغذية التى تسرع عملية فقدان الوزن، وتحفيز المناعة.

4- تقلل من الإصابة بأمراض العيون


>تحتوى الكمثرى على مضادات الأكسدة والفيتامينات وهى من بين أفضل الأطعمة التى تحمى العينين، حيث أظهرت بعض الأبحاث أن الاستهلاك المنتظم للكمثرى سوف يقلل إلى حد كبير من خطر الضمور البقعى المرتبط بالشيخوخة.

5- الكمثرى تمنع السرطان


>نظرًا للتركيز العالى من الألياف، فإن الكمثرى تساعد فى منع تشكيل أنواع مختلفة من السرطان، بما فى ذلك احتمالات الإصابة بسرطان القولون والثدى، حيث إن الكمثرى غنية بالمواد المضادة للأكسدة التى تحمى الخلايا من الجذور الحرة، وتحتوى على حامض “hydroxycinnamic” الذى يمنع من فرص الإصابة بسرطان الرئة وسرطان المعدة.

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