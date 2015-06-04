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أستاذ قلب: ذبذبة الأذين تصيب من 3إلى 8 % من كبار السن وقد تسبب جلطة بالمخ

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أستاذ قلب: ذبذبة الأذين تصيب من 3إلى 8 % من كبار السن وقد تسبب جلطة بالمخ أستاذ قلب: ذبذبة الأذين تصيب من 3إلى 8 % من كبار السن وقد تسبب جلطة بالمخ
أكد البروفوسير مجدى سبع أستاذ أمراض القلب بجامعة سان جورج بلندن خلال انعقاد مؤتمر قسم أمراض القلب "كارديو الكس 15" أن ذبذبة الأذين يمكن علاجها، مشيرا إلى أن أعراضها عبارة عن تسارع فى ضربات القلب وبعض الأحيان حدوث نهجان وعدم القدرة على بذل مجهود والشعور بالدوخة.

وأضاف أستاذ أمراض القلب بجامعة سان جورج بلندن أنه يمكن تشخيص هذا المرض من خلال رسم القلب وفى العالم كله تزيد مع السن والنسبة تصل من 3: 8 % فوق سن الـــ 65 فى العالم.

وأشار سبع إلى أن أسباب الذبذبة متعددة ولكن تزيد مع ارتفاع ضغط الدم والسكر فى البلدان الغربية مع شرب الكحول ونتيجة الأسباب الوراثية.

وقال أستاذ أمراض القلب بجامعة سان جورج بلندن إن من أهم مضاعفات الذبذبة الإصابة بجلطة المخ، ناصحا بالعلاج الدوائى للتحكم فى تسارع ضربات القلب وتناول أدوية السيولة لمنع حدوث جلطة بالمخ، موضحا أنه فى الحالات التى لا تستجيب للدواء يمكن استخدام الكى بالقسطرة للتحكم والسيطرة على التسارع بشكل كامل.

وتابع: "عند تسارع ضربات القلب يحدث التذبذب فى الأذين ولا ينقبض انقباضا كاملا، وبالتالى يتجمع الدم ويتجلط فى الأذين الأيسر، وتحدث الجلطة فى المخ، لأن شرايين المخ التى تغذيه هى الشرايين الرئيسية المؤدية من الأورطى إلى المخ بشكل مباشر، مما يجعل الجلطة تصعد من القلب إلى المخ.

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مصر 365