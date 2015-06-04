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تناول أدوية الاكتئاب خلال الحمل يعرض الأجنة لارتفاع ضغط الدم الرئوى

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تناول أدوية الاكتئاب خلال الحمل يعرض الأجنة لارتفاع ضغط الدم الرئوى تناول أدوية الاكتئاب خلال الحمل يعرض الأجنة لارتفاع ضغط الدم الرئوى
الحمل من الفترات الحرجة والحساسة فى حياة المرأة، نظراً لأن أى ممارسات خاطئة أو تناول أدوية غير مناسبة قد تؤثر على صحة الجنين بالسلب، وتعرضه لمخاطر صحية كبيرة.

وكشفت مؤخراً دراسة طبية حديثة أشرف عليها باحثون من مستشفى بريجهام للنساء بالولايات المتحدة الأمريكية أن تناول العقاقير المضادة للاكتئاب خلال الحمل يرفع فرص إصابة الأطفال بارتفاع ضغط الدم الرئوى، والخطير أن هذه المشكلة تظل دائمة مع الطفل طوال حياته، وهو من الأمراض الخطيرة التى تقتل طفلين من بين كل خمسة من المصابين به.

وتابع الباحثون أن الأطفال الذين يبقون على قيد الحياة بعد الإصابة بالمرض يصابون بإعاقات دائمة، لافتين أنه على الرغم من أن نسب الإصابة بالمرض لم تكن كبيرة إلا أنه يجب أن يتم أخذها فى الحسبان وإجراء المزيد من الدراسات للوقوف على حقيقة الأمر.

ونشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية "JAMA medical"، وكما نشرت على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى الثانى من شهر يونيو الجارى.

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