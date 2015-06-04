الوقوف 3 ساعات يوميًا يعادل الاشتراك فى 10 ماراثونات جرى سنويًا

تواصل الأبحاث الطبية الحديثة التحذير من الأضرار الصحية للجلوس طويلاً، حيث يساهم فى رفع فرص الإصابة بالكثير من الأمراض، وأوصت دراسة بريطانية حديثة الموظفين بالوقوف لساعتين على الأقل فى اليوم للحد من فرص الإصابة بالاضطرابات الصحية، وذلك حسبما نشر بالمجلة الطبية "British Journal of Sports Medicine".

وأوضحت الدراسة أن الجلوس لفترات طويلة يرفع فرص الإصابة بالسمنة والسرطان ومرض السكر من النوع الثانى والكثير من الأضرار الصحية، مثل آلام الرقبة والظهر والعضلات، وشددت فى الوقت نفسه على عدم الوقوف فى نفس المكان لمدة طويلة بل يجب المشى داخل مقر العمل أو فى خارجه.

المثير أن الأبحاث الطبية السابقة أكدت على الفوائد الصحية للوقوف، وكشفت دراسة نشرت مؤخرًا بصحيفة "ديلى ميل" البريطانية، وأشرف عليها الطبيب الشهير مايك لوزمور، استشارى الطب الرياضى، أن فوائد الوقوف 3 ساعات يوميًا تعادل تأثير الاشتراك فى 10 ماراثونات جرى سنويًا.

ولفت مايك أن ممارسة الرياضة لمدة 30 دقيقة يوميًا بمعدل 5 أيام فى الأسبوع حسب التوصيات الرسمية، قد يعد مستحيلاً حدوثه عمليًا بالنسبة للعديد من الأشخاص، ويمثلون حوالى 7% من الرجال و4% من النساء، مؤكدًا أن ممارسة الأنشطة البدنية الخفيفة مثل الوقوف بشكل منتظم يوميًا يساهم فى تعزيز صحة الإنسان.

وأضافت الدراسة أن الوقوف 3 ساعات يوميًا يساهم على المدى البعيد فى الحد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكرى والسرطان، كما يقلل مستويات الكوليسترول ويجعل الإنسان أنحف. كما حذرت الأبحاث من الجلوس طويلاً.

وكشفت دراسة أمريكية نشرت فى شهر مارس الماضى أن كل ساعة إضافية من الجلوس ترفع فرص إصابة الإنسان بأمراض القلب بنسبة 15%، وشددوا على ضرورة تقليل عدد الساعات التى يجلسها الإنسان بغض النظر عن ممارسته للرياضة أم لا.