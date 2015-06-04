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سعد الفرج طمّاع وجشع !

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سعد الفرج طمّاع وجشع ! سعد الفرج طمّاع وجشع !

الأربعاء 03-06-2015 17:28

يواصل الفنان القدير سعد الفرج تسجيل حلقات مسلسله الرمضاني الإذاعي "إثنين إخوان"، الذي يتطرّق إلى عدد من القضايا الاجتماعية والإنسانية، ويعالج العديد من القضايا التي يواجهها المجتمع الخليجي حالياً.

ومن أهمّ هذه المشاكل: طغيان الماديات على سلوك الأفراد، وهو ما يظهر عند ملاحظة الشقيقين اللذين تفرّقهما الحياة، ويتعرّض كلاً منهما للعديد من الصراعات المختلفة، في وقت تتوالى الأحداث ضمن إطار مشوّق طوال بثّ العمل.

وكشف الفنان سعد الفرج عن تجسيده دور رجل ثريّ في المسلسل، يُدعى "بو حمد"، وهو الأخ الثريّ الذي يملك شركات وعقارات عدّة، والذي يغلب على شخصيّته الطمع والجشع.

العمل من تأليف أسماء اليحيوح، ومن إخراج يوسف الحشاش. ويتولّى الإشراف العام أسامة المزيعل. ويشارك فيه نخبة كبيرة من النجوم بأصواتهم، يتقدّمهم الفنان القدير إبراهيم الصلال والنجوم: مريم الصالح، وسعد الفرج، وجاسم النبهان، وإبراهيم الحربي، وباسمة حمادة، وسماح وأبرار المفيدي، وأوس الشطي، وعبد الكريم خليل إسماعيل، وعمر اليعقوب...

من جهة أخرى، يطلّ الفرج بعد غياب، في مسلسل مثير خلال شهر رمضان بعنوان "تورا بورا" الذي يُحارب التطرّف والفكر الإرهابي، وهو من تأليف رياض سيف، ومن بطولة: سعد الفرج، وخالد أمين، وأسمهان توفيق... فيما يتولّى الإنتاج والإخراج المخرج الكويتي العالمي وليد العوضي.

 

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