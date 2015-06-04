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Clint Eastwood يكشف عن موضوع فيلمه المقبل

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Clint Eastwood يكشف عن موضوع فيلمه المقبل Clint Eastwood يكشف عن موضوع فيلمه المقبل

الأربعاء 03-06-2015 22:27

بعد نجاح فيلمه الأخير American Sniper الذي حصد 543 مليون دولار على شباك التذاكر العالمي وترشح لست جوائز أوسكار ونال جائزة واحدة هي أفضل مونتاج صوت، يبدو أن المخرج Clint Eastwood اختار موضوع فيلمه المقبل وهو فيلم تدور أحداثه حول الطيّار البطل Chesley « Sully » Sullenberger الذي تمكن في العام 2009 من الهبوط بنجاح في نهر Hudson في نيويورك بعد تعطّل طائرته التي كان على متنها 155 شخصاً. لم يعرف حتى اليوم ما إذا كان Eastwood سيؤدي دور الطيار أو سيكتفي بإخراج الفيلم الذي كتب له السيناريو Todd Komarnicki والمقتبس عن كتاب عنوانه Highest Duty: My Search For What Really Matters كتبه Sullenberger بالتعاون مع Jeffrey Zaslow.

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سيدتي