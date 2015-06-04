هذا هو أفضل رجل لعام 2015

أقامت مجلة Glamour احتفالها السنوي في العاصمة البريطانية لندن لتوزيع جوائز Berkeley Square Gardens.

وقد حصل الفنان الفنان الشهير Calvin Harris على جائزة أفضل رجل لعام 2015.

وحضر هذا الحفل العديد من نجمات هوليوود اللواتي تم تكريمهن، مثل: Ellie Goulding و Suki Waterhouse ...لكن Rita Ora المكرّمة لم تستطع الحضور.



وهذه لائحة مفصّلة بأسماء الفائزين:

كاتب مقال :Caitlin Moran

ممثل كوميدي : Kaley Cuoco Sweeting

شخصية إذاعية : Fearne Cotton

مصمم اكسسوارات : Anya Hindmarch

Next Breakthrough: Suki Waterhouse

شخصية تلفزيونية : Rita Ora

مقدمان : Claudia Winkleman and Tess Daly

سيدة رياضية: Laura Trott

مصمم أزياء: Mary Katrantzou

كاتب : Paula Hawkins

Cointreau Solo Artist : Ellie Goulding

ممثل أفلام : Felicity Jones

Glamour Trailblazer: Amy Schumer

ممثل مسرح: Gillian Anderson

رجل العام : Calvin Harris

جائزة أفضل كاتبة : Ellie Kemper

ممثل تلفزيوني دولي : Kerry Washington

متعهد : Kate Hudson

2015 عام الجوائز بامتياز للنجمة جوليان مور