هذا هو أفضل رجل لعام 2015
الأربعاء 03-06-2015 14:01
أقامت مجلة Glamour احتفالها السنوي في العاصمة البريطانية لندن لتوزيع جوائز Berkeley Square Gardens.
وقد حصل الفنان الفنان الشهير Calvin Harris على جائزة أفضل رجل لعام 2015.
وحضر هذا الحفل العديد من نجمات هوليوود اللواتي تم تكريمهن، مثل: Ellie Goulding و Suki Waterhouse ...لكن Rita Ora المكرّمة لم تستطع الحضور.
وهذه لائحة مفصّلة بأسماء الفائزين:
كاتب مقال :Caitlin Moran
ممثل كوميدي : Kaley Cuoco Sweeting
شخصية إذاعية : Fearne Cotton
مصمم اكسسوارات : Anya Hindmarch
Next Breakthrough: Suki Waterhouse
شخصية تلفزيونية : Rita Ora
مقدمان : Claudia Winkleman and Tess Daly
سيدة رياضية: Laura Trott
مصمم أزياء: Mary Katrantzou
كاتب : Paula Hawkins
Cointreau Solo Artist : Ellie Goulding
ممثل أفلام : Felicity Jones
Glamour Trailblazer: Amy Schumer
ممثل مسرح: Gillian Anderson
رجل العام : Calvin Harris
جائزة أفضل كاتبة : Ellie Kemper
ممثل تلفزيوني دولي : Kerry Washington
متعهد : Kate Hudson
2015 عام الجوائز بامتياز للنجمة جوليان مور
لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي
ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن"