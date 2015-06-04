علي كاكولي يتقن الألمانية ويتحمّل صقيع برلين لتصوير مسلسله

سيطلّ الفنان الكويتي علي كاكولي بصورة مختلفة وجديدة على جمهوره في هذا العام، لأنّه سيقدّم شصيّتين في مسلسلين خليجيين: الأول مسلسل "ذاكرة من ورق"، والآخر "أمنا رويحة الجنة"، أمام النجمة القديرة سعاد عبدالله.

وتحدّث كاكولي عن شخصيّته في مسلسل "ذاكرة من ورق" فقال: "سيكون دوري مختلفاً وجديداً على الدراما الخليجية، حيث أجسّد دور شاب كويتي يعيش في ألمانيا منذ سنوات ويتحدّث الألمانية بطلاقة، ويتعاون مع الكثير من الشباب والطلبة المسافرين إلى هناك ويساعدهم إلى حدّ كبير".

كاكولي تمنى أن ينال العمل إعجاب المشاهدين أثناء عرضه في الدورة الرمضانية المقبلة.، وأضاف: "إن الصداقة التي جمعت بيننا جميعاً كفريق عمل واحد بعد المشاركة في المسلسل قد هوّنت علينا كثيراً صقيع برلين، وكانت أغلب المشاهد تحت الثلج والمطر، في وقت كنت أصلع وسط كلّ تلك الثلوج"، وتابع: "كما أنّ العمل يحمل الكثير من المضامين الاجتماعية، منها معاناة الفتيات الخليجيات اللواتي يواصلن دراساتهن العليا في عدد من العواصم الأوروبية".

مسلسل "ذاكرة من ورق" تأليف الكاتب عادل الجابري، وإخراج الفنان البحريني علي العلي. ويشارك فيه كلّ من شجون الهاجري، وفاطمة الصفي، وريم أرحمة، وصمود وعبدالله السيف، وعبدالله الطراروة، وآخرين.

وفي السياق نفسه، يشارك كاكولي في المسلسل الدرامي الخليجي "أمنا رويحة الجنة"، أمام النجمة القديرة سعاد عبدالله وحشد من الفنانين من بينهم: لمياء طارق، وحسين المهدي، وبشار الشطي، وصمود وحمد اشكناني، وهنادي الكندري.

والعمل من تأليف الكاتبة هبة مشاري حمادة، ومن إخراج الفنان البحريني محمد القفاص.

وكشف كاكولي أنّ المسلسل يحمل قصّة جديدة من نوعها، إذ يرصد حكاية أم غابت عن الوعي لسنوات طويلة، وعندما استعادت وعيها وجدت كماً هائلاً من المتغيّرات التي لحقت بها وبأبنائها الذين تركتهم أطفالاً.