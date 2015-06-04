لماذا طالبت بريانكا جمهورها أن يتعاطف معها؟

يبدو أنّ نجمات بوليوود يعانين المرض واحدة تلو الأخرى ويلزمن الفراش دون عمل.

فبعد أن عانت النجمة Anushka Sharma من المرض وأُجبرت على ملازمة الفراش والتوقّف عن العمل، بعد أن سبقتها النجمة Sonam Kapoor في الدخول إلى المستشفى بسبب إصابتها بأنفلونزا الخنازير، جاء دور قطّة بوليوود Piryanka Chopra التي نشرت صورة لها على حسابها الخاصّ على تويتر، وهي ترقد في السرير، وقد كتبت تغريدة إلى معجبيها على شكل رسالة تحثهم فيها على التعاطف معها ودعمها.

Piryanka بدت في الصورة مرهقة وعلامات المرض على وجهها، مما اضطرها إلى التوقف عن نشاطاتها الفنية.

وكانت Chopra قد التزمت مؤخّراً العديد من الأعمال الفنية والإعلانات والمسلسلات التلفزيونية، ممّا أثر بشكل سلبي على صحتها.