الصحة تحذر من استخدام «DNP»

أصدرت وزارة الصحة ممثَّلة في قطاع سياسة الصحة العامة والتراخيص، تعميماً لكافة المناطق الطبية ومديري المستشفيات الحكومية والخاصة على مستوى الدولة والأطباء والصيادلة ومساعدي الصيادلة، بضرورة أخذ التدابير اللازمة بشأن سحب المكمل الغذائي دي إن بي «DNP» ومنع تداوله واستخدامه، كما تم مخاطبة جميع الجهات ذات الاختصاص وهي (هيئة الصحة بأبوظبي، هيئة الصحة بدبي، مدينة دبي الطبية، وزارة البيئة والمياه، هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، الجمارك الاتحادية، المكتب الطبي ــ وزارة شؤون الرئاسة، إدارة سلاح الخدمات الطبية ــ القوات المسلحة).

جاء هذا التعميم عقب تلقيها تحذيراً من منظمة الشرطة الجنائية الدولية من تداول مستحضر «DNP» غير المرخص كمكمل غذائي للتنحيف، إذ يشكل خطراً جسيماً على حياة المستهلك، إثْر تلقيها بلاغاً من السلطات الفرنسية يفيد بتعرض شاب لتسمم حاد من جراء تناوله هذا المنتج.

تصريح

وقال الدكتور أمين الأميري، وكيل الوزارة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص، إن إحدى دول مجلس التعاون الخليجي صرحت بأن هذا المنتج يباع على شكل مسحوق أصفر أو داخل كبسولات أو على شكل مرهم، كما أن من الأعراض المصاحبة لاستخدامه التعرق المفرط، إضافة إلى بول أصفر لامع يؤدي إلى شحوب في البشرة واصفرارها.

وشدَّد على أن وزارة الصحة تؤكد دورها ومهامها في توفير الرعاية الصحية لأفراد المجتمع، والعمل على تحقيق رسالتها في تعزيز صحة الفرد والمجتمع في الدولة وفق السياسات والتشريعات المتبعة، من خلال تنظيم وتسجيل ومراقبة كافة أصناف المستحضرات الصيدلانية من أدوية تقليدية وعشبية ومكملات غذائية وسائل طبية وغيرها بالدولة.