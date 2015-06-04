حاكم رأس الخيمة يأمر بإعادة بناء القرية التراثية في إعسمة

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة في قصر سموه أمس مجدي عابد قنصل عام جمهورية فرنسا في دبي الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة تسلمه مهام عمله لدى الدولة.

ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بالقنصل، متمنيا له طيب الإقامة والتوفيق والنجاح في مهام عمله، وتم خلال اللقاء الذي حضره صالح أحمد الشال مستشار صاحب السمو حاكم رأس الخيمة استعراض العلاقات القائمة بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات وسبل توطيدها.

ومن جهة أخرى أمر صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بإعادة بناء القرية التراثية في منطقة «إعسمة» جنوب الإمارة بعد أن أتت عليها النيران قبل يومين بسبب ماس كهربائي أثناء التحضير لافتتاحها خلال شهر رمضان المبارك.

وتعتبر القرية مركز تنظيم الاحتفالات الوطنية والتراثية والمناسبات الاجتماعية لأهالي المنطقة.

وقال عبدالله الهنجري أحد أبناء المنطقة، إن الأهمية التراثية والاجتماعية للقرية لأهالي منطقة «إعسمة» تأتي من منطلق الدور الاجتماعي الذي تلعبه كمتنفس ونقطة تجمع للأهالي لتنظيم الاحتفالات الوطنية والمناسبات الاجتماعية ومقصد تراثي لأبناء المنطقة والمناطق المجاورة والزوار من مختلف إمارات الدولة.. وذلك للتعرف على الموروث الشعبي الإماراتي والمقتنيات والمنتجات التراثية التي تزخر بها القرية من مختلف البيئات التراثية، حيث تعكس القرية القيم والعادات الاصيلة لأهل الإمارات.

فرحة

وأضاف أن مبادرة صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بإعادة بناء القرية أدخلت الفرحة والسرور على أهل المنطقة الذين كانوا يستعدون لافتتاح القرية خلال شهر رمضان قبل أن تأتي النيران على محتوياتها كافة وتنهي آمال أبناء المنطقة بتنظيم فعاليات تراثية رمضانية كما جرت عليه العادة في كل عام.

وتوجه الهنجري باسم أبناء منطقة «إعسمة» بالشكر والتقدير إلى صاحب السمو حاكم رأس الخيمة على تفضله بالتكفل بإعادة بناء القرية التراثية، مؤكدا أن توجيهات سموه تعكس حرصه على رعاية أبناء الإمارة واهتمامه بدعم المبادرات والمشاريع الاجتماعية التي تحافظ على التراث المحلي والعادات التقاليد الإماراتية الأصيلة فضلاً عن تشجيع المشاركة المجتمعية في الاحتفالات الوطنية والمناسبات الاجتماعية لتعزيز الهوية الوطنية في نفوس أبناء الدولة.

يذكر أن منطقة إعسمة تعد إحدى أهم المناطق الأثرية في دولة الإمارات، حيث يعود تاريخها إلى الألف الثالث قبل الميلاد والتي لها ارتباط وثيق مع «أم النار» بحسب المسح الأثري الذي أجراه باحثون أكدوا من خلاله وجود مواقع ومكتشفات أثرية مهمة.