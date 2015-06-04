تسخير الإمكانات البشرية والتقنية لإنجاح إكسبو 2020

دعا سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي إلى بذل كل الجهود اللازمة وتسخير جميع الإمكانات البشرية والتقنية لتظهر دولتنا الحبيبة مظهرا مشرفا في عيون زوار دبي اكسبو 2020 تجسيدا لرؤية وتطلعات قيادتنا المعطاء.

جاء ذلك خلال زيارة سموه صباح امس مقر هيئة الطرق والمواصلات في دبي حيث اطلع سموه على حزمة من المشاريع التطويرية في البنية التحتية التي تنفذها الهيئة في إطار الاستعدادات لاستضافة دبي اكسبو 2020.

واستمع سموه خلال الزيارة التي رافقه فيها الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم وسيف بن مرخان مدير مكتب ولي عهد دبي إلى تفاصيل المشاريع قيد التنفيذ والمزمع تنفيذها من المهندس مطر محمد الطاير المدير العام رئيس مجلس المديرين للهيئة الذي أوضح أن المشاريع التي تتضمنها الخطة الخمسية للهيئة تشمل مشروع «مسار 2020» بطول خمسة عشر كيلومترا منها أحد عشر كيلومترا فوق سطح الأرض وأربعة كيلومترات تحت الأرض ويتكون المسار من سبع محطات للمترو تصل إلى موقع اكسبو 2020 في منطقة جبل علي مخترقا مناطق الحدائق وديسكفري جاردنز والفرجان وجميرا جولف إستيت ومجمع دبي للاستثمار وصولا إلى موقع الإكسبو.

وتشمل المشاريع كذلك تنفيذ وإنجاز التقاطعات اللازمة لخدمة المعرض منها محور شارع « أليلايس » والتقاطعات الواقعة عليه وتطوير طريق جبل علي الهباب وتوسعة الجزء الأخير من شارع الشيخ محمد بن زايد ومحور شارع المدينة الجامعية وإلى جانب ذلك تطوير بعض التقاطعات الطبقية على الطرق المحيطة بموقع المعرض وإنشاء مواقف سيارات سطحية بسعة 44 ألف سيارة لخدمة زوار المعرض.

كما تضمن الشرح الذي قدمه المهندس الطاير مشروع تطوير شارع مطار دبي الدولي لزيادة القدرة الاستيعابية للشارع من السيارات لمواكبة الزيادة المتوقعة في عدد المسافرين عبر المطار والتي قد تصل الى 92 مليون راكب في العام 2020 كما تشمل التعديلات المخططة تطوير تقاطع الراشدية وتقاطعات شارع المطار مع كل من شارع الدار البيضاء وشارع مراكش وشارع ند الحمر.

كما اطلع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم على مشروع مركز التحكم الموحد لأنظمة النقل والطرق لإدارة الحركة المتعلقة بمعرض اكسبو 2020 بشكل متكامل وكذا مبادرة المركبات الذكية التي تعمل دون سائق في دبي حيث تدرس هيئة الطرق والمواصلات توظيف أحدث التقنيات العالمية في مجال التنقل الذكي لاستخدامها في اكسبو 2020 وهناك أيضا مشروع « التلفريك » الذي يربط بين محطة المترو في خور دبي و فستيفال ستي بطول حوالي 1200 متر وكذلك مشروع تطوير شارعي الوصل وجميرا الذي يشمل تنفيذ مسارات خاصة للمشاة وأخرى للدراجات الهوائية وتجميل المنطقة المحيطة في حرم الطريق وكذلك مشروع مسار الدراجات الهوائية على شاطئ جميرا بطول سبعة كيلومترات ومشروع العرض الفني لتطوير منصة التصوير بالقرب من حديقة أم سقيم في بر دبي .

وبارك سمو ولي عهد دبي كل هذه المشاريع وبارك جهود فرق العمل في هيئة الطرق والمواصلات من المدير العام رئيس مجلس المديرين والمهندسين والفنيين والإداريين الذين يساهمون بكفاءاتهم وطاقاتهم الإيجابية في دفع عجلة التقدم والتحديث في مدينة دبي لتكون خير مضيف لاكسبو 2020 وتعكس الصورة الناصعة البياض لحضارة شعبنا وثقافته وكرم ضيافته.