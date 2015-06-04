هذا هو سرّ هروب الرجال من شارون ستون

برغم أن النجمة العالمية Sharon Stone حصدت شهرة عالمية بعد دورها الجريء في فيلم Basic Instinct ، فإنها ما تزال غير قادرة على منع الرجال من الهروب منها في الواقع.

وقد صرّحت النجمة البالغة من العمر 57 عاماً بأنّ شهرتها كرمز للجنس دفعت الرجال إلى الهروب منها بعد أن يلتقوها، خصوصاً بعد أن عرض فيلمها Basic Instinct في أوائل تسعينات القرن الماضي، حيث قدمت فيه دور روائية ذات ميول جنسيّة صاخبة.

وقالت: "تخوّف الرجال من الاقتراب مني بسبب جرأتي في الفيلم الذي جعلني رمزاً للجنس".

وأشارت Sharon إلى أنّ الرجال الوحيدين في حياتها الآن، والذين تعتز بوجودهم بينها هم أبناؤها الثلاثة بالتبني، الذين

يتعاملون معها بأخلاق الرجال النبلاء، مثل فتحهم الباب لها كي تمرّ قبلهم، وتركهم لملاحظات صغيرة يتمنّون فيها لها التوفيق في العمل.

يُذكر أنّ Sharon Stone قامت ببطولة جزءٍ ثانٍ من فيلم Basic Instinct عام 2006 حمل اسم Risk Addiction، إلا أنه لم يلقَ نجاحاَ مماثلاً للجزء الأول الذي عرض في عام 1992.