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إنريكيه إيغليسياس يتماثل للشفاء

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الأربعاء 03-06-2015 15:14

بدأ النجم العالم Enrique Iglesias يتعافى من الإصابة التي تعرّض لها أثناء حفلته الغنائية في مدينة تيخوانا المكسيكية، حيث جُرح إصبعان من أصابع يده، عندما حاول الإمساك بطائرة صغيرة يتمّ التحكّم بها عن بعد.
وصدر عن النجم بيان ورد فيه أنّ معالجة يده دامت أكثر مما كان متوقعاً، إذ اضطرّ إلى إجراء عملية جراحيّة، وهو يتماثل للشفاء التام، وفق ما توقّع.
وجاء في بيان النجم: "انتهى الأمر بأقلّ ضرر ممكن. لكن Enrique تعرّض لكسر في اليد. يجب أن تتم معالجته، إضافة إلى معالجة جرحه".
وأضاف البيان أنّ النجم البالغ من العمر 40 عاماً سيتعافى في الأسابيع القليلة المقبلة.
يُذكر أنّ الحادثة حصلت مع Enrique Iglesias بعد أن غنّى حوالى 50 دقيقة. لكنه برغم النزيف الذي عانى منه استمرّ بالغناء لمدّة 30 دقيقة إضافيّة، قبل أن ينقل إلى المستشفى.

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