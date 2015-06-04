بالصور.. "سيدتي نت" تنفرد بكواليس برنامج "أنت الفايز مع فايز"

قبل ما يقارب أسبوعين على انطلاق الموسم الرمضاني، تنفرد "سيدتي نت" بنشر صور خاصة من كواليس تصوير برنامج "أنت الفايز مع فايز" لنجم الكوميديا السعودية فايز المالكي الذي سيعرض على قناة MBCفي الشهر الفضيل، بعد أن انفردت منذ أيام بالكشف عن تفاصيله.

والبرنامج من إنتاج MBC، ومنتج منفذ الفنان فايز المالكي، وتقديم فايز المالكي، وفكرة وتأليف الاسكتشات الدرامية الكاتب محمد الفهادي، ومدير الإنتاج الفنان فهد العمر المشارك في التمثيل بالبرنامج، وبطولة عدد كبير من الفنانين ومنهم: عوض عبدالله وعبدالعزيز الفريحي وسعد الطلاسي وأحمد العليان ومحمد المقبل لينا سلطان وشعاع وأسماء وسامي حازم وعبدالعزيز المطرودي وغيرهم.

وتؤكد مصادر "سيدتي نت" الخاصة أن الفنان فايز المالكي انتهى منذ أيام من تصوير الاسكتشات الدرامية التي ستعرض في بداية كل حلقة بمشاركة عدد من الفنانين، حيث تم التصوير في المملكة ما بين الرياض ومدينة الخبر.

ويظهر الفنان فايز المالكي بالبرنامج في شخصية "مناحي" ولكن بشكل جديد ومضمون مختلف في بداية كل حلقة ضمن الاسكتش الكوميدي، الذي يتناول عدداً كبيراً من الموضوعات الاجتماعية في قالب كوميدي يمزج بين الدراما والكوميديا والمسابقات والنقاشات المباشرة ضمن فقرات البرنامج إضافة إلى استضافة عدد كبير من الفنانين والمشاهير السعوديين والعرب.

ومن المقرر عرض "أنت الفايز مع فايز" بعد منتصف الليل طوال الشهر الفضيل على الهواء مباشرة من دبي.