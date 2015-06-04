طارق العلي "علي الزيبق" في رمضان

"علي الزيبق" شخصية من التراث العربي و يكاد يعرفه الكثيرون، وتحكي قصة "فساد" كبيرة يشترك فيها كل أطراف السلطة، ابتداء من الخليفة وانتهاء بالعسكر، والكل في دائرة الفساد مشترك، ومن كثرة الفساد أصبحت مقولة "حاميها حراميها". كما أن الشخصية تتحلى بخفة الظل والكوميديا والتراجيديا والذكاء والقوة وإستخدامها لمواجهة الطغاة.

هكذا تطرق الفنان طارق العلي الى الشخصية التي يقدمها في المسلسل الإذاعي الجديد "علي الزيبق" الذي سيتم بثه عبر الإذاعة في شهر رمضان المقبل، معرباً عن سعادته بالمشاركة في العمل لما يحمله من الكثير من القيم والأهداف السامية، وبعض اللفتات التي من شأنها مكافحة الفساد في قالب كوميدي أو تراجيدي.

يذكر أن المسلسل يشارك بطولته إلى جانب طارق العلي، عدد من النجوم عبد الإمام عبدالله، وأحمد مساعد، وخالد المفيدي، وعبدالحميد الرفاعي، وصادق الدبيس وعبدالله القلاف، وحسين الرفاعي، وأسامة المزيعل وخالد المظفر، وسماح محمد وآوس الشطي، ومحمد العلوي وغادة السني، العمل من تأليف عبدالناصر الزاير و"تكويت" النص (جعله محلياً وتحويله إلى المحلية) أبرار المفيدي.

حري بالذكر أن طارق العلي سيطل تلفزيونياً على شاشة الراي من خلال مسلسل "الفصلة" فكرة عيسى العلوي وتأليف نوار القريني وحنان شهاب، ومن إخراج نعمان حسين، ومن بطولة عدد من الفنانين منهم الفنانة مرام شاهين الشاهين وخالد المظفر.