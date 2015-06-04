أوباما يُشيد بشجاعة بروس جينر

تلقى Bruce Jenner، زوج نجمة تلفزيون الواقع Kris Jenner السابق، دعماً غير مسبوق من أهمّ نجوم العالم بعد تحوّله إلى امرأة تدعى Caitlyn.

وقد وصل تيّار الدعم إلى البيت الأبيض، إذ عبّر رئيس الولايات المتحدة الأمريكية Barack Obama عن دعمه للنجم الذي تحوّل إلى امرأة، عبر صفحته على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كتب: "مشاركة قصتك تحتاج إلى شجاعة كبيرة".

وشجّع الرئيس الأمريكي في تعليق آخر الجميع على مشاركة قصصهم في سبيل تحصيل حقوق المثليين والمتحوّلين جنسياً.

واللافت أنّ Caitlyn كسرت الرقم القياسي الذي حققه Obama بحصولها مليون متابع في غضون 4 ساعات فيما حصل الرئيس على هذا العدد خلال 5 ساعات.

وكان Bruce Jenner قد ظهر على غلاف مجلة Vanity Fair لعدد شهر يونيو بشكله الجديد كامرأة للمرة الأولى تحت اسم "Caitlyn".

وارتدى Bruce ملابس نسائية مميّزة وقصيرة كشفت عن عمليّة زراعة الصدر التي خضع لها حديثاً.

وفتح Bruce حساباً على موقع Twitter حمل اسم Caitlyn Jenner، وعلّق على صورته الأولى بعد التحوّل: "أنا سعيدة جداً بعد صراع طويل لكي أعيش حقيقتي"، كما كتب: "مرحباً بك يا Caitlyn في العالم. لا أستطيع انتظار أن تتعرفوا إليها".