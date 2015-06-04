بالفيديو.. هشام عباس يغنى كوكب تانى فى حفل الوفد الشعبى ببرلين

بعثة برلين: دندراوى الهوارى- محمد الدسوقى رشدى- محمد الجالى – أسماء مصطفى- ناجى عباس

غنى الفنان هشام عباس، أغنية " كوكب تانى " لمدحت صالح، وذلك فى احتفالية رائعة نظمها الوفد فى مطعم فارمر شومو برونى خلال زيارة الوفد المصرى الشعبى لألمانيا لدعم موقف مصر خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لبرلين.

وردد أفراد البعثة، الأغنية وراء الفنان هشام عباس حيث حولوا المكان الى احتفالية رائعة لفتت انتباه الألمان، كما غنت ياسمين الخيام اغنية المصريين اهمة وشاركها أفراد البعثة الغناء وغنى مدحت صالح بلادى بلادى.

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