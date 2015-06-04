أخبار عاجلة

فيديو.. تامر أمين: كلام الملك عبد الله وترامب في المؤتمر الصحفي «بلح باللبن» -
محافظ دمياط: نقف بالمرصاد لكافة مخططات الجماعة الإرهابية -
بالفيديو.. آمنة نصير: النقاب شريعة يهودية -
فيديو| وكيل النقابة: المحامية صفعتني على وجهي لما قولتلها أنتي «ست مستفزة» -
«اللي بيربي ديب بياكله».. كمال يوجه «3 رسائل» تحذيرية لأمير قطر -
فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة -
عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط سيارة بكفر الشيخ مبلغ بسرقتها فى الجيزة

Google+ Print
ضبط سيارة بكفر الشيخ مبلغ بسرقتها فى الجيزة ضبط سيارة بكفر الشيخ مبلغ بسرقتها فى الجيزة
تمكنت حملة مرورية من مرور مركز سيدى سالم بكفر الشيخ، اليوم الأربعاء، برئاسة الرائد محمد حسن شمس، تحت إشراف اللواء عبدالرحمن شرف مدير الأمن، والعميد أشرف عبيد مدير إدارة مرور كفر الشيخ من ضبط سيارة مُبلغ بسرقتها من قسم شرطة الهرم بمحافظة الجيزة.

جاء ذلك أثناء قيام رئيس قسم مرور سيدى سالم، الرائد محمد حسن شمس، بحملة مرورية بدائرة مركز سيدى سالم، تلاحظ له وقوف سيارة ملاكى ماركة هيونداى خضراء اللون موديل 1999 تحمل لوحات رقم 5284 س ط أ، وبالاستعلام عنها تبين أنها تخص سيارة أخرى.

وأثناء رفع بصمتى الشاسيه والمتور، وُجد أنهما (45583 .. 468828)، وبالكشف عن السيارة بهما تبين أنها كانت تحمل أرقام (3597 د ب)، ومبلغ بسرقتها بتاريخ 24 يونيو 2013 فى المحضر رقم 20643/2013 جنح قسم الأهرام بالجيزة، من كامل عثمان خليل، واتخذت إجراءات كف البحث وتم التحفظ على السيارة لحين استلامها صاحبها وجارى ابلاغ النيابة العامة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365