ضبط سيارة بكفر الشيخ مبلغ بسرقتها فى الجيزة

تمكنت حملة مرورية من مرور مركز سيدى سالم بكفر الشيخ، اليوم الأربعاء، برئاسة الرائد محمد حسن شمس، تحت إشراف اللواء عبدالرحمن شرف مدير الأمن، والعميد أشرف عبيد مدير إدارة مرور كفر الشيخ من ضبط سيارة مُبلغ بسرقتها من قسم شرطة الهرم بمحافظة الجيزة.

جاء ذلك أثناء قيام رئيس قسم مرور سيدى سالم، الرائد محمد حسن شمس، بحملة مرورية بدائرة مركز سيدى سالم، تلاحظ له وقوف سيارة ملاكى ماركة هيونداى خضراء اللون موديل 1999 تحمل لوحات رقم 5284 س ط أ، وبالاستعلام عنها تبين أنها تخص سيارة أخرى.

وأثناء رفع بصمتى الشاسيه والمتور، وُجد أنهما (45583 .. 468828)، وبالكشف عن السيارة بهما تبين أنها كانت تحمل أرقام (3597 د ب)، ومبلغ بسرقتها بتاريخ 24 يونيو 2013 فى المحضر رقم 20643/2013 جنح قسم الأهرام بالجيزة، من كامل عثمان خليل، واتخذت إجراءات كف البحث وتم التحفظ على السيارة لحين استلامها صاحبها وجارى ابلاغ النيابة العامة.