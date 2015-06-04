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وزير الكهرباء: وفرنا نصف مليار يورو فى إنشاء 3 محطات طاقة مع ألمانيا

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وزير الكهرباء: وفرنا نصف مليار يورو فى إنشاء 3 محطات طاقة مع ألمانيا وزير الكهرباء: وفرنا نصف مليار يورو فى إنشاء 3 محطات طاقة مع ألمانيا

الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الاتفاقيات التى وقعت بين وألمانيا فى مجال الطاقة وتوليد الكهرباء تعد أول تفعيل لمذكرات التفاهم التى تم توقيعها فى مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى وقال: “سيبدأ التنفيذ فيها من غد الخميس”.

وأوضح أنه تم الاتفاق على إنشاء 3 محطات حرارية تعمل بالدورة المركبة ذات كفاءة عالية يكون إنتاجهم من الكهرباء14 ألفًا و400ميجا وات.

وكشف “شاكر” خلال حواره بالبث المشترك لقنوات “دريم، cbc، المحور، النهار، ontv” من ألمانيا لتغطية زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى مع الإعلاميين وائل الإبراشى وخيرى رمضان وعادل حمودة، أنه فى المفاوضات التى تمت على مدى الشهرين الماضيين استطاع الجانب المصرى توفير 500 مليون يورومن إجمالى التكلفة للثلاث محطات.

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