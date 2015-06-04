مجموعة أزياء رمضان من "كوتون"

تعكس مجموعة "كوتون" لرمضان هذه السنة الأناقة والرقي من خلال تقديم مجموعة مميزة وجذابة تواكب أبرز صيحات هذا الصيف. ومن أهم القطع التي تقدمها كوتون فساتين طويلة وسترات مطرزة أنيقة تليق بشهررمضان المبارك. وكما تتوفر تشكيلة مثالية وراقية مناسبة للاحتفالات بالعيد وهي عبارة عن مجموعة من الفساتين الفضفاضة ذات الخصر الضيق.

تتسم ألوان أزياء رمضان لهذا العام بالأناقة والهدوء حيث تضم درجات متفاوتة وغنية ويطغى عليها اللون الزهري الفاتح، الاسود الجذاب، الاخضر الزمردي والازرق الغامق. أما عن الطبعات المستخدمة فتتنوع بين الزهرية، الوردي البيزلي وطبعات جلد الفهد و درجات الفضي التي تضفي طلة مميزة.

اما عن اكسسورات كوتون فهي وأنيقة وجذابة و تضم حقائب يد مطرزة بالذهب ومرصعة بالمجوهرات وأحذية ذات تصميم متشابك مرصعة باحجار الراين.

تتوفر مجموعة كوتون لرمضان 2015 ابتداءً من أوائل شهر يونيو لدى جميع محلات كوتون بالامارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية، البحرين وقطر.