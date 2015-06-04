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نعومي تطرح عروضاً حصرية لرمضان

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نعومي تطرح عروضاً حصرية لرمضان نعومي تطرح عروضاً حصرية لرمضان

الأربعاء 03-06-2015 16:55

أعلنت نعومي، العلامة الرائدة في المنطقة في مجال الملابس الداخلية وملابس النوم النسائية، عن طرح عروضها الحصرية لشهر رمضان الكريم والعيد المبارك ابتداء من 18 يونيو 2015.
وتشمل العروض الرمضانية تشكيلة أنيقة ورائعة من ملابس النوم الأنيقة والمريحة من أقمشة الساتان، والجيرسيه، والدانتيل، وبألوان وطبعات مختلفة كالزهري، الرمادي، ونقشة النمر. كما العطور والروائح الآسرة.
مثل عطر دانتيل ميدنايت (Dentelle Midnight)، وعطر أميرة (Amirah) التي بالإمكان شرائها منفردة أو أطقم تضم العطر، مع معطر الجسم، لوشن، وغسول، كما عطر مُصغر ومرآة لحقيبة اليد.
ومع هذا كله، تجدر الإشارة إلى أنّ هدايا نعومي تُغلّف بشكل جميل في علبة رمضانية خاصة. ويحصل العملاء على حقيبة مجانية أنيقة بنقشة الفهد عند الشراء بقيمة 449 درهماً رماراتياً / ريالاً سعودياً وما فوق.
تتوافر عروض رمضان في متاجر نعومي المئتين في منطقة الخليج

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سيدتي