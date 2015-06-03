مدبولي: طرح 15 ألف وحدة سكنية ضمن مشروع المليون في 8 مدن

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن طرح الإعلان الخامس لمشروع الإسكان الاجتماعي”المليون وحدة” اليوم الأربعاء في 8 مدن جديدة وذلك بعدد 15 ألف وحدة على أن يبدأ حجز الوحدات عقب إجازة عيد الفطر مباشرة.

وقال الوزير في تصريحات صحفية إن المدن الثماني تشمل القاهرة الجديدة وبدر بالنسبة للعاملين والقاطنين وأبناء (محافظة القاهرة) والسادات (محافظة المنوفية) وبرج العرب الجديدة (الإسكندرية) سوهاج الجديدة (محافظة سوهاج) بنى سويف الجديدة (محافظة بنى سويف)، قنا الجديدة (محافظة قنا)، طيبة الجديدة (الأقصر)، أسوان الجديدة (أسوان).

وأضاف الوزير “سيتم فتح باب الحجز من يوم 26 يوليو وحتى 16 أغسطس المقبلين”، مشيرا إلى أن تأجيل الحجز حتى انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، يأتي رغبة من الوزارة للتخفيف عن كاهل المواطن المصري.

من جانبه، أشار المهندس صلاح حسن المدير التنفيذي لمشروع الإسكان الاجتماعي إلى أن شروط التقديم لهذه الوحدات هي ألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة ولا يزيد عن 50 عاما في بداية مدة الحجز، وأن يكون المتقدم من محدودي الدخل وألا يتجاوز دخل الأسرة 3 آلاف جنيه شهريا والفرد عن 2250 جنيها.

وأوضح حسن أن قيمة مقدم الحجز هي 5 آلاف جنيه بجانب 100 جنيه مصاريف استعلام، ويتم سدادها في أي مكتب بريد مميكن بكافة محافظات الجمهورية، وذلك على الحساب الذهبي (0135013000234818) لحساب بنك التعمير والإسكان لافتا إلى أنه سيتم مراعاة تخصيص 5 % من الوحدات لذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة بشرط انطباق الشروط عليهم وتقديم المستند الدال على درجة الإعاقة.

وأضاف حسن أن فروع بنك التعمير والإسكان بالمحافظات التي سيتم إرسال المستندات واستمارة الحجز بخطاب بعلم الوصول إليها هى فرع القطامية (التجمع الثالث أمام قسم القطامية) بالنسبة للراغبين في الحجز لوحدات القاهرة الجديدة وبدر وفرع مدينة السادات ( المنطقة الأولى) لمدينة السادات، وفرع مدينة برج العرب الجديدة للمتقدمين لوحدات برج العرب، وفرع سوهاج ( طريق أسيوط – سوهاج) للمتقدمين لوحدات سوهاج الجديدة، وفرع مدينة بنى سويف الجديدة ( مساكن البنك عمارة 1ه) للمتقدمين لوحدات بنى سويف الجديدة، وفرع قنا (ميدان مديرية الأمن) للمتقدمين لمدينة قنا الجديدة، وفرع الأقصر (شارع المحطة) للمتقدمين لمدينة طيبة الجديدة، وفرع أسوان (9 شارع الكورنيش) للمتقدمين لمدينة أسوان الجديدة.

أ ش أ