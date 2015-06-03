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«السيسي وعام من الإنجازات».. نعرض بالأرقام مؤشرات الاقتصاد وجهود مكافحة الإرهاب و”السيلفي الشهير”

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السيلفي الشهير

السيلفي الشهير

أصدرت مؤسسة رئاسة الجمهورية بيانًا تفصيلا بانجازات العام الأول من حكم الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، مفصل بداية التحديات التى واجهت الرئيس، وعارضًا البيان انجازات الرئيس، وبالأرقام، أبرزها قناة السويس الجديدة أيقونة انجازات العام الأول، الشبكة القومية للطرق، واعتبار محدودى الدخل هم الرئيس الأول، وعلاقة الرئيس بالشباب ومبادراتهم. وعرض البيان بالأرقام عددا من المؤشرات الاقتصادية، والجهود المبذولة لمواجهة البطالة، وجهود مكافحة الإرهاب وإستعادة الأمن، وتطوير الإسكان والتنمية العمرانية، واستراتيجيات التعليم ما قبل الجامعى، والتعليم العالى والبحث العلمى، وانجازات ملف الأوقاف وتجديد الخطاب الدينى، والرى والموارد المائية، والتقدم بمجــــــال الرعاية الصحية، ومجال التطوير الثقافى، وملف الشباب والرياضة، وقطاع البترول.

عامُ على الحكم ..« تحيا » أول رسائل إلى العالم منذ توليه الرئاسة

نص ال

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