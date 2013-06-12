"أمير الجيوش": المعارضة تقف ضد شرع الله.. وأفعالها تساعد الجهاديين على حمل السلاح

الأب الروحي للجهاديين: يجب مساعدة الرئيس مرسي على تحقيق التنمية بمصر

كتب : محمد عاشور منذ 30 دقيقة

قال الشيخ عبدالرؤوف أمير الجيوش، الأب الروحي للجهاديين، إنه لابد من تكاتف الجهود لمساعدة الرئيس محمد مرسي في تحقيق التنمية والتطوير لمصر.

وأضاف أمير الجيوش، خلال حواره مع الإعلامي محمود الورواري ببرنامج "الحدث المصري"، أن المعارضة تعارض الرئيس لمجرد المعارضة، وليس بسبب انتمائه لجماعة الإخوان المسلمين، ولا تقف ضده ولكنها تعارض شرع الله، مطالبا بضرورة دعم الرئيس والوقوف بجواره للمضي قدما في مسيرة التقدم التي من أجلها قامت الثورة، مؤكدا أن الشريعة الآن معطلة وتابع: "لن نهدأ عن يتم تطبيق الشريعة".

وأكد القيادي الجهادي، أن الجهاديين لن يحملوا السلاح طالما هناك حوار، مشيرا إلى أن حمل السلاح والعودة للعنف يحتاج إلى فتوى من كبار علماء الأمة، مؤكدا أن جهاز أمن الدولة كان يحرض التيار الإسلامي المتشدد ضد المثقفين.

وأوضح أمير الجيوش أن الجهاديين غير مقتنعين بالديمقراطية التي تنادي بها المعارضة، مشيرا إلى أن المعارضة لا تعمل على إقناع الجهاديين بفكرها، وما تفعله يساعد في عودة حمل الأسلحة.