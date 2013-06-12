أخبار عاجلة

صاحب فيديو «المطاوي» يفاجئ «الإبراشي» ويسلمه مضبوطات «أسلحة ومخدرات» -
نائب رئيس مجلس الدولة يتقدم ببحث لإعلاء الحوار بين «التشريعية والقضائية» -
والد «يوستينا»: «بنتي الأولى على جامعتها.. وقاضي الحشيش ضيّعها» -
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن -
فيديو| مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «مش هتشوف الزمالك تاني يا كومبارس» -
عبد الحليم علي مديرا للكرة.. ومحمد صلاح مدربا للزمالك -
بنفيكا يتعادل مع بورتو بهدف لكل منهما في الدوري البرتغالي -
للمرة الرابعة على التوالي.. باريس سان جيرمان بطلا لكأس الرابطة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. DMC

"أمير الجيوش": المعارضة تقف ضد شرع الله.. وأفعالها تساعد الجهاديين على حمل السلاح

Google+ Print
"أمير الجيوش": المعارضة تقف ضد شرع الله.. وأفعالها تساعد الجهاديين على حمل السلاح "أمير الجيوش": المعارضة تقف ضد شرع الله.. وأفعالها تساعد الجهاديين على حمل السلاح
الأب الروحي للجهاديين: يجب مساعدة الرئيس مرسي على تحقيق التنمية بمصر

كتب : محمد عاشور منذ 30 دقيقة

قال الشيخ عبدالرؤوف أمير الجيوش، الأب الروحي للجهاديين، إنه لابد من تكاتف الجهود لمساعدة الرئيس محمد مرسي في تحقيق التنمية والتطوير لمصر.

وأضاف أمير الجيوش، خلال حواره مع الإعلامي محمود الورواري ببرنامج "الحدث المصري"، أن المعارضة تعارض الرئيس لمجرد المعارضة، وليس بسبب انتمائه لجماعة الإخوان المسلمين، ولا تقف ضده ولكنها تعارض شرع الله، مطالبا بضرورة دعم الرئيس والوقوف بجواره للمضي قدما في مسيرة التقدم التي من أجلها قامت الثورة، مؤكدا أن الشريعة الآن معطلة وتابع: "لن نهدأ عن يتم تطبيق الشريعة".

وأكد القيادي الجهادي، أن الجهاديين لن يحملوا السلاح طالما هناك حوار، مشيرا إلى أن حمل السلاح والعودة للعنف يحتاج إلى فتوى من كبار علماء الأمة، مؤكدا أن جهاز أمن الدولة كان يحرض التيار الإسلامي المتشدد ضد المثقفين.

وأوضح أمير الجيوش أن الجهاديين غير مقتنعين بالديمقراطية التي تنادي بها المعارضة، مشيرا إلى أن المعارضة لا تعمل على إقناع الجهاديين بفكرها، وما تفعله يساعد في عودة حمل الأسلحة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

مساء dmc - أحمد الطاهري الكاتب الصحفي: جماعة الإخوان يتاجرون بصور النشطاء في الولايات المتحدة

مساء dmc - أحمد الطاهري الكاتب الصحفي: جماعة الإخوان يتاجرون بصور النشطاء في الولايات المتحدة

مساء dmc - وزير التجارة والصناعة: إجمالي استثمارات الولات المتحدة في مصر بلغت 23 مليار دولار

مساء dmc - وزير التجارة والصناعة: إجمالي استثمارات الولات المتحدة في مصر بلغت 23 مليار دولار

مساء dmc - سفير مصر بواشنطن: هناك تقدم إيجابي للموقف الأمريكي تجاه القضية الفلسطينية

مساء dmc - سفير مصر بواشنطن: هناك تقدم إيجابي للموقف الأمريكي تجاه القضية الفلسطينية