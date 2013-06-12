"التيار الشعبي": لم نعتد على المؤيدين لوزير الثقافة

اعتصام المثقفين "سلمي وحضاري".. ومناصرو الإخوان هم المسؤولون عن العنف

كتب : خالد عبد الرسول منذ 28 دقيقة

نفى "التيار الشعبي" ما تردد من جانب بعض القوى المنتمية للتيار الديني من اعتداء أعضاء بالتيار الشعبي على المؤيدين لوزير الثقافة، الذين نظموا وقفة مضادة لاعتصام المثقفين المحتجين على الوزير بنفس المكان.

وأكد التيار، في بيان له، على دعمه الكامل لاعتصام المثقفين والمبدعين والفنانين بوزارة الثقافة، مشيدا بـ"سلميته وتحضره" على مدار الأيام السابقة، وأدان محاولة بعض المحسوبين على القوى الدينية لتحويل مشهد الاعتصام السلمي إلى مشهد اشتباكات بمبادرتهم لتنظيم وقفة معارضة للاعتصام في نفس المكان.

ونفى التيار كذلك ما ورد على لسان البعض من اعتداء بعض أعضاء التيار على المتظاهرين من مناصري الإخوان، مؤكدا أن سعي بعض القوى لافتعال مشاهد اشتباكات وعنف قبل 30 يونيو هو محاولة مكشوفة ومفضوحة لاتهام المعارضة السلمية بالعنف، في حين أن المسؤول الحقيقي عن أي عنف ومن يلوحون باستخدامه طول الوقت هي القوى المناصرة والداعمة لسلطة جماعة الاخوان، بحسب البيان.