أخبار عاجلة

صاحب فيديو «المطاوي» يفاجئ «الإبراشي» ويسلمه مضبوطات «أسلحة ومخدرات» -
نائب رئيس مجلس الدولة يتقدم ببحث لإعلاء الحوار بين «التشريعية والقضائية» -
والد «يوستينا»: «بنتي الأولى على جامعتها.. وقاضي الحشيش ضيّعها» -
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن -
فيديو| مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «مش هتشوف الزمالك تاني يا كومبارس» -
عبد الحليم علي مديرا للكرة.. ومحمد صلاح مدربا للزمالك -
بنفيكا يتعادل مع بورتو بهدف لكل منهما في الدوري البرتغالي -
للمرة الرابعة على التوالي.. باريس سان جيرمان بطلا لكأس الرابطة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. DMC

"التيار الشعبي": لم نعتد على المؤيدين لوزير الثقافة

Google+ Print
"التيار الشعبي": لم نعتد على المؤيدين لوزير الثقافة "التيار الشعبي": لم نعتد على المؤيدين لوزير الثقافة
اعتصام المثقفين "سلمي وحضاري".. ومناصرو الإخوان هم المسؤولون عن العنف

كتب : خالد عبد الرسول منذ 28 دقيقة

نفى "التيار الشعبي" ما تردد من جانب بعض القوى المنتمية للتيار الديني من اعتداء أعضاء بالتيار الشعبي على المؤيدين لوزير الثقافة، الذين نظموا وقفة مضادة لاعتصام المثقفين المحتجين على الوزير بنفس المكان.

وأكد التيار، في بيان له، على دعمه الكامل لاعتصام المثقفين والمبدعين والفنانين بوزارة الثقافة، مشيدا بـ"سلميته وتحضره" على مدار الأيام السابقة، وأدان محاولة بعض المحسوبين على القوى الدينية لتحويل مشهد الاعتصام السلمي إلى مشهد اشتباكات بمبادرتهم لتنظيم وقفة معارضة للاعتصام في نفس المكان.

ونفى التيار كذلك ما ورد على لسان البعض من اعتداء بعض أعضاء التيار على المتظاهرين من مناصري الإخوان، مؤكدا أن سعي بعض القوى لافتعال مشاهد اشتباكات وعنف قبل 30 يونيو هو محاولة مكشوفة ومفضوحة لاتهام المعارضة السلمية بالعنف، في حين أن المسؤول الحقيقي عن أي عنف ومن يلوحون باستخدامه طول الوقت هي القوى المناصرة والداعمة لسلطة جماعة الاخوان، بحسب البيان.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

مساء dmc - أحمد الطاهري الكاتب الصحفي: جماعة الإخوان يتاجرون بصور النشطاء في الولايات المتحدة

مساء dmc - أحمد الطاهري الكاتب الصحفي: جماعة الإخوان يتاجرون بصور النشطاء في الولايات المتحدة

مساء dmc - وزير التجارة والصناعة: إجمالي استثمارات الولات المتحدة في مصر بلغت 23 مليار دولار

مساء dmc - وزير التجارة والصناعة: إجمالي استثمارات الولات المتحدة في مصر بلغت 23 مليار دولار

مساء dmc - سفير مصر بواشنطن: هناك تقدم إيجابي للموقف الأمريكي تجاه القضية الفلسطينية

مساء dmc - سفير مصر بواشنطن: هناك تقدم إيجابي للموقف الأمريكي تجاه القضية الفلسطينية