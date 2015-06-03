واتس آب اليوم السابع: انهيار جزئى من عقار بالعجمى بعد اصطدام سيارة نقل به

استمرارًا لتفاعل قراء "اليوم السابع"، مع الخدمة التى أطلقها الموقع تحت عنوان " Whatsapp Youm7" أرسل أحد المواطنين صوراً لآثار اصطدام سيارة نقل بعقار فى منطقة العجمى بالإسكندرية، مما أدى لانهيار جزء من جانب العقار، مشيراً إلى أن ضيق الشارع يحول دون دخول السيارات ذات الحجم الكبير وهو مالا تراعيه سيارات النقل ولا يلتفت إيه المسئولون بالمنطقة، لافتاً إلى حدوث تسريب فى ماسورة غاز بسبب ارتطام سيارة نقل بها.

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