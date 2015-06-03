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نائب محافظ الإسكندرية تتفقد مصنع النيل للسكر

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نائب محافظ الإسكندرية تتفقد مصنع النيل للسكر نائب محافظ الإسكندرية تتفقد مصنع النيل للسكر
زارت الدكتورة سعاد الخولى نائب محافظ الإسكندرية مصنع النيل للسكر بمناسبة قرب انتهاء موسم بنجر السكر وتفقدت مراحل استخراج السكر من البنجر ومتابعة عملية تحليل العينات واستغلال الشوائب والسوائل السكرية الناتجة عن التصنيع فى صناعات أخرى.

رافق النائب فى الزيارة وكيل وزارة الزراعة د. مصطفى بخشوان وعدد من المزارعين والعاملين بمركز بحوث السكر ووفد من مشروع "الميد دايت" الذى تم طرحة فى مؤتمر الغرفة التجارية بالشهر الماضى.

وقد طالبت النائب من إدارة المصنع توفير عدد من فرص العمل الجديدة لبعض الشباب من أبناء المحافظة، وقد أبدت إدارة المصنع استعدادها لتوفير عدد من فرص العمل فى التخصصات المختلفه على أن يتم إرسال أسماء المرشحين لهذه التخصصات إلى المصنع لأتخاذ إجراءات تسليم العمل لهم.

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مصر 365