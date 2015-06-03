أخبار عاجلة

فيديو.. تامر أمين: كلام الملك عبد الله وترامب في المؤتمر الصحفي «بلح باللبن» -
محافظ دمياط: نقف بالمرصاد لكافة مخططات الجماعة الإرهابية -
بالفيديو.. آمنة نصير: النقاب شريعة يهودية -
فيديو| وكيل النقابة: المحامية صفعتني على وجهي لما قولتلها أنتي «ست مستفزة» -
«اللي بيربي ديب بياكله».. كمال يوجه «3 رسائل» تحذيرية لأمير قطر -
فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة -
عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

مورينيو يضحك على ' البحث عن الفأر الخائن في مدريد '

Google+ Print
مورينيو يضحك على ' البحث عن الفأر الخائن في مدريد ' مورينيو يضحك على ' البحث عن الفأر الخائن في مدريد '

حين سألوا جوزيه مورينيو المدير الفني لتشيلسي "هل فعلا كنت تركض في غرفة خلع ملابس ريال مدريد تبحث عن الفأر الخائن؟".. المدرب البرتغالي ضحك.

دوديك نشر في سيرته الذاتية كلمات عن فترة تواجده حارسا لريال مدريد وكيف أن مورينيو كان غاضبا من لاعب ينشر التشكيل الخاص بالفريق الملكي ووصفه بالفأر.

لما سألوا مورينيو عن هذا، أجاب "لا تجعلوني أضحك".

ثم ضحك. وأضاف "هل فعلا قال دوديك هذا!".

وكانت تقارير قد ألمحت إلى أن دوديك يقصد لاعب الوسط استيبان جرانيرو والذي رد في تغريدة بكلمات لم يفهمها أحد ولم يستطع أحد الجزم بتفسيرها.

وقال مورينيو: "جرانيرو لازال صديقا مقربا لي".

وأتم مورينيو "ما الذي يريد دوديك قوله في الكتاب. هل يحاول تعليم الأطفال حراسة المرمى؟ ما الذي تعلموه إذن".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع