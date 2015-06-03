مورينيو يضحك على ' البحث عن الفأر الخائن في مدريد '

حين سألوا جوزيه مورينيو المدير الفني لتشيلسي "هل فعلا كنت تركض في غرفة خلع ملابس ريال مدريد تبحث عن الفأر الخائن؟".. المدرب البرتغالي ضحك.

دوديك نشر في سيرته الذاتية كلمات عن فترة تواجده حارسا لريال مدريد وكيف أن مورينيو كان غاضبا من لاعب ينشر التشكيل الخاص بالفريق الملكي ووصفه بالفأر.

لما سألوا مورينيو عن هذا، أجاب "لا تجعلوني أضحك".

ثم ضحك. وأضاف "هل فعلا قال دوديك هذا!".

وكانت تقارير قد ألمحت إلى أن دوديك يقصد لاعب الوسط استيبان جرانيرو والذي رد في تغريدة بكلمات لم يفهمها أحد ولم يستطع أحد الجزم بتفسيرها.

وقال مورينيو: "جرانيرو لازال صديقا مقربا لي".

وأتم مورينيو "ما الذي يريد دوديك قوله في الكتاب. هل يحاول تعليم الأطفال حراسة المرمى؟ ما الذي تعلموه إذن".