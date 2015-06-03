مباراة بين تشيلسي ويونايتد على مدافع أتليتكو مدريد

يتنافس تشيلسي مع مانشستر يونايتد على خدمات المدافع البرازيلي ميراندا لاعب الخط الخلفي لأتليتكو مدريد.

وقالت صحيفة ديلي تيليجراف أن أتليتكو مدريد لا يمانع بيع المدافع البرازيلي صاحب الـ30 عاما.

أتليتكو يعلم أن في سن الـ30 حظوظ اللاعب تتناقص في جلب عرض كبير، ولهذا لا يمانع بيعه إن وصله رقما جيدا من أي ناد مهتم.

وتشيلسي يرغب في دعم دفاعه الذي لا يضم سوى 3 لاعبين منهم المتقدم في العمر جون تيري والصاعد الذي لازال غير خبير كيرت زوما وجاري كاهيل.

في الوقت نفسه يونايتد يرغب في دعم دفاعه الذي يعاني من نقص عددي ويلجأ المدرب لعلاج ذلك لتغيير مراكز لاعب الوسط دالي بليند والظهير الأيسر ماركوس روخو لعلاج ذلك.