انطلاق معسكر المنتخب بمشاركة 5 محترفين .. وكوبر يطمأن على صلاح

انطلق معسكر منتخب مصر يوم الأربعاء بمشاركة خمسة لاعبين تحت إشراف هيكتور كوبر المدير الفني انتظارا لإعلان القائمة يوم الخميس.

وتستعد مصر لمواجهة مالاوي وديا كاستعداد نهائي لخوض تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2017 والبداية أمام تنزانيا في منتصف يونيو الجاري.

وذكر مراسل FilGoal.com أن الرباعي محمد عبد الشافي ظهير أهلي جدة ورامي ربيعة مدافع سبورتنج لشبونة وأحمد حجازي مدافع بيروجيا وكريم حافظ مدافع ليرس خاض المران.

وانضم محمد عواد وصالح جمعة إلى تدريبات معسكر المنتخب.

وينتظر أن ينضم صالح جمعة لاعب وسط إنبي العائد من إعارة ناسيونال ماديرا لمعسكر المنتخب.

واطمئن كوبر على حالة محمد صلاح نجم فيورنتينا بعد إصابته في المباراة الأخيرة بالدوري الإيطالي أمام كييفو من الجهاز الطبي الذي أكد له لحاقه بمباراة تنزانيا في افتتاح تصفيات الأمم الإفريقية.

ويصل منتخب مالاوي يوم السادس من يونيو وتقام المباراة يوم الثامن من الشهر نفسه على أن تغادر في اليوم التالي.