“الإسكان” تحذف مدينة 6 أكتوبر من الإعلان الخامس لطرح الشقق السكنية

رغم إعلان وزارة الإسكان أكثر من مرة عن طرح 13 ألف وحدة سكنية فى مدينة 6 أكتوبر فى شهر مايو، وتم تأجيلها لشهر يونيو إلا أن الإعلان، الذى أعلنته وزارة الإسكان اليوم، والذى تضمن طرح 15 ألف وحدة سكنية فى 8 مدن جديدة لم يتضمن مدينة 6 أكتوبر.

أكد المهندس صلاح حسن، رئيس الجهاز التنفيذى لمشروع الإسكان الاجتماعى، فى تصريح أنه تقرر أن يتم الإعلان عن وحدات مدينة 6 أكتوبر فى إعلان منفصل، وذلك بسبب نسبة الإقبال الكبيرة المتوقعة على هذه المدينة بخلاف المدن الأخرى. وأضاف أنه سيتم طرح 13 ألف وحدة سكنية فى مدينة 6 أكتوبر، خلال الشهر الجارى، على أن يتم تحديد موعد آخر لبدء تقديم الطلبات لفروع بنك التعمير والإسكان.

وفيما يتعلق بالمرافق الخاصة بهذه الوحدات، أكد رئيس الجهاز التنفيذى لمشروع الإسكان الاجتماعى، أنه تم الانتهاء من توصيل المرافق للمشروع وكافة الوحدات جاهزة. وكانت وزارة الإسكان قد أعلنت اليوم عن طرح الإعلان الخامس لمشروع الإسكان الاجتماعى” المليون وحدة” غدا الخميس فى 8 مدن جديدة من بينها القاهرة الجديدة، وذلك بـ 15 ألف وحدة، على أن يبدأ حجز الوحدات عقب إجازة عيد الفطر مباشرة.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، أن المدن التى تم طرحها، فى الإعلان الخامس، هى القاهرة الجديدة وبدر، بالنسبة لأبناء والعاملين والقاطنين بمحافظة القاهرة، والسادات (محافظة المنوفية)، وبرج العرب الجديدة (الإسكندرية)، سوهاج الجديدة (محافظة سوهاج)، بنى سويف الجديدة (محافظة بنى سويف)، قنا الجديدة (محافظة قنا)، طيبة الجديدة (الأقصر)، أسوان الجديدة (أسوان).